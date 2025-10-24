Logo

Ево да ли треба загријати рерну прије печења: Многи праве једну грешку

Крстарица

24.10.2025

15:42

Рерна кухиња храна шпорет
Фото: cottonbro studio/Pexels

Покушавате да испечете колачиће или торту или можда испробати нови рецепт? Читате поступак припреме, а прво упутство гласи: ‘Претходно загријте рерну ‘ и онда схватите да ће вам требати мало више времена да коначно уживате у свом специјалитету. Или сте можда у журби или имате стару рерну без дигиталног термометра, па никад не знате када ће рерна постићи жељену температуру.

У сваком случају, могли бисте да се запитате: ‘Морам ли стварно претходно да загревам своју рерну?’, преноси Реал Симпле.

Одговор зависи од тога шта покушавате да испечете.

„Претходно загријавање је постављање вашег уређаја на жељену температуру и чекање да уређај достигне жељену температуру“, каже Лаура Клајн, кувар и тестер потрошача у Хамилтон Беацх Брандс.

Ако сте мислили да само треба да загријете рерну – то није сасвим тачно.

Сваки уређај који користите за припрему хране такође ће морати да се претходно загрије како би се осигурало да достигне одговарајућу температуру.

„Претходно загриајвање фритезе, тостера или стандардне кухињске рерне се врши из истих разлога“, објашњава Клајн и додаје,“претходно загриајвање је неопходно за многе намирнице. Неке намирнице морају да буду хрскаве, док друга храна попут колача или хлеба захтијева топлоту да би ступила у интеракцију са средства за дизање, рецепту за повећање запремине“.

Безбједност хране је још један важан разлог зашто неки рецепти и јела захтијевају претходно загријавање.

На крају крајева, не желите да трујете себе, или још горе, своју породицу или госте, храном.

„За месо или живину, важно је размишљати о безбједности хране“, објашњава Клајн.

Храна мора да испуњава безбједну унутрашњу температуру како би се спријечило стварање бактерија. Нико не жели да искуси резултате неправилног кувања хране. Ако претходно загријете рерну, знате да ће храна брзо добити температуру, па ће мање времена проводити у „опасној зони“, односно у температурном опсегу у којем бактерије брзо расту. Дакле, ако рецепт захтијева претходно загријавање, кључно је да одвојите вријеме да то урадите. Ово није корак који желите да прескочите. Међутим, не морате да загријавате рерну сваки пут када је користите. На примјер, ако не печете, већ само подгријавате оброк.

„Нема потребе да претходно загриајвате своју рерну ако хоћете да подгријете одређену храну, попут пице или остатке ручка, али храна ће се загријати брже када је претходно загријана“, каже Клајн.

Дакле, како знате да је ваша храна правилно загријана?

Према УСДА, остатке треба загријати на 75 ° Ц. Клеин препоручује кориштење термометра за храну за мјерење температуре како би се увјерио да је укусан. Иако новије и паметне пећнице показују када је достигнута жељена температура, то можда није увијек 100 посто тачно. Запамтите, што је температура виша, дуже је потребно за претходно загријавање. Најбоље је да сачекате око 20 минута ако желите да будете сигурни, посебно када припремате јела од меса.

