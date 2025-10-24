Logo

Ево какво нас вријеме очекује сутра

Извор:

АТВ

24.10.2025

15:19

Фото: Ahmed/Pexels

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити умјерено облачно вријеме са локалним пљусковима и температуром од 11 до 17 степени Целзијусових.

Током дана преовладаваће углавном сунчано уз умјерен развој облачности која ће условити пролазну кишу или пљусак праћен грмљавином, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У вечерњим часовима и током ноћи са суботе на недјељу биће свјежије и углавном ведро, док се на југу и истоку очекује јаче наоблачење са кишом.

Наука и технологија

Индија први пут изазвала вјештачку кишу

Јутарња температура ваздуха биће од пет до 10, на југу до 12, а дневна од 11 до 17, на југу до 22 степена Целзијусова.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, јужни и југозападни.

