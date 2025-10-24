Овако изгледа права славска трпеза за Свету Петку

Извор:
У свакој српској кући гдје се слави Света Петка, 27. октобра, сто се не поставља тек да би се јело. На тај дан, у домовима гори свијећа, на средини стола стоје славски колач и жито, а кућа одише оним посебним миром који долази када се људи окупе у знак захвалности и вјере.
Света Петка је заштитница жена, болесних и породице. Зато се њена слава увијек доживљава емотивно – са осјећајем скромне раскоши, домаће топлине и поштовања. Трпеза не мора бити претрпана, али свако јело треба да има душу, мирис и сјећање.
Ово је славска трпеза осмишљена баш за Свету Петку - традиционална, свечана и нежно луксузна у свом једноставном домаћинству.
За почетак, сто увијек краси славски колач - украшен класјем и крстом, премазан жуманцетом и печен до златне боје. Уз њега се служи и жито, симбол вјечног живота и захвалности.
Али прави увод у славље почиње када се послужи домаћа закуска:
танки резови суве пршуте, сир у уљу с бијелим луком, пар домаћих кифлица, и незаобилазна чаша ракије која развезује осмехе.
Умутите 3 јаја, 200 ml јогурта, 100 г отопљеног путера и 200 г сира. Коре ређајте редом, сваку премажите смјесом и слажите док не попуните плех. Пећи око 30 минута на 200 °C. Када замирише - знаћете да је вријеме за славље.
Срце трпезе увијек је месо. За Свету Петку се традиционално спрема нешто посебно – јело које има душу дома, али и мирис празника.
Телећа печеница у кремастом сосу од вина и печурака је управо то. Меко месо, благ мирис вина, топла боја павлаке и свјежина першуна - спој традиције и финесе.
Телећи бут посолите и пропржите са свих страна да порумени. У тигању пропржите лук, бијели лук и шампињоне, па додајте 200 ml бијелог вина и пустите да испари. Умијешајте 200 ml павлаке за кување и кашичицу сенфа. Прелијте месо сосом и пеците у рерни још 40 минута на 180 °C.
Сервирајте уз младе кромпире с рузмарином и шаргарепу глазирану медом - јер права славска трпеза мирише на печење и топлину.
Када се славски колач преломи, а мирис меса полако утихне, вријеме је за слатки завршетак који враћа у детињство.
Медена пита с орасима није само колач - то је успомена на бакину кухињу и ритуал који се преноси с кољена на кољено.
Рецепт:
Умутите 3 јајета, 3 кашике меда, 100 г шећера и 100 г путера. Додајте брашно док не добијете глатко тијесто, подијелите на четири коре и сваку пеците 10 минута. Фил направите од 0,5 л млека, 3 кашике брашна, 200 г шећера и 200 г мљевених ораха. Све спојите и пустите да одстоји – што дуже стоји, то је боља.
Када се изнесе на сто уз кафу и вино, зна се да је слава успела.
Када се све угаси и кад остане само свјетлост свијеће, трпеза за Свету Петку има смисао – она није само храна, већ благослов. У свакој пори хлеба, у сваком мирису меса и сваком ораху из пите крије се молитва: за здравље, дом и љубав која не пролази.
Зато, гдје год да славите, сјетите се да слава није раскош - него захвалност.
