Због помјерања сата трпи цијели организам: Ево како да се најбоље припремите

Извор:
Б92
24.10.2025
15:05
Коментари:0
Неуропсихијатар Снежана Алчаз оцијенила је да би требало одустати од праксе помјерања сата зато што организам мора два пута годишње да се адаптира на озбиљне промјене које ремете његов циркадијални ритам.
Алчаз је, поводом предстојећег преласка на зимско рачунање времена, рекла за Танјуг да струка сматра да је потребно одустати од те праксе јер приликом помјерања сата долази до десинхронизације, због чега трпи цијели организам.
Регион
Хрватска увела обавезан војни рок!
Према њеним ријечима, усљед помјерања сата трпи мозак јер људи лошије спавају и поспани су, ремети се ниво кортизола, серотонина, ремети се спремност човјека да одговори свакодневним задацима, као и расположење.
"Има и других посљедица. Установљено је да се понедјељком, послије помјерања времена, 24 одсто више срчаних удара дешава у то вријеме, као и повећани број можданих удара", навела је она.
На питање да ли на биоритам лошије утиче јесење или прољећно помјерање сата, Алчаз је рекла да људима теже пада прољећно помјерање времена јер је прољеће ионако вријеме када се јављају различите промјене након мировања током зиме и додала да је тада потребно озбиљније прилагођавање.
Градови и општине
Ђурђевић тужио Петровића: ''Ту су документи који показују да је нанио милионску штету''
Одговарајући на питање због чега неким људима помјерање часовника изразито смета, а истраживања га чак повезују и са повећаним бројем срчаних удара и кардиоваскуларних проблема, Алчаз је навела да на људе који су склони раном јутарњем устајању промјена времена не утиче толико, а да помјерање сата теже пада онима који касније лијежу и касније устају.
Говорећи о томе како се можемо психички и физички припремити на помјерање сата, Алчаз је рекла да треба постепено, на дневном или седмичном нивоу, помјерати вријеме спавања и усклађивати га са неким будућим временом спавања и буђења.
Додала је да је неопходно приликом буђења ујутру одмах устати и изложити се природној врсти свјетла како би што боље поднијели промјене.
Ауто-мото
Обавезна зимска опрема у БиХ од 1. новембра: Правила, казне и савјети за возаче
"Потребно је покушати да легнемо на вријеме, да остане исти број сати који је потребан нашем организму. Увече не треба дуго одлагати одлазак у кревет, превише гледати екран и све што ремети нормалан сан и лучење мелатонина, које је ионако поремећено промјеном часовника", навела је Алчаз.
Бања Лука
3 ч0
Србија
3 ч0
Сцена
3 ч0
БиХ
3 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
48
17
46
17
45
17
43
17
33
Тренутно на програму