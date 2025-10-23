Знакови да сте под превеликим стресом: Ослушните организам

Извор:
23.10.2025
17:25
Од сталне нервозе и анксиозности до промјена расположења и осјећаја празнине, сигнали да је тијело и ум преоптерећено често пролазе незапажено. Ево на шта треба да обратите пажњу – и како да се изборите са тим.
Ако се осјећате стално уморно, обесхрабрено или изгубили интересовање за ствари које сте некада вољели, могуће је да стрес утиче на вашу хормонску равнотежу, посебно на кортизол и серотонински баланс.
Мале промјене, попут редовне физичке активности, плеса или опуштајућих шетњи с пријатељима, могу знатно побољшати расположење. А када је потребно, стручна подршка и терапија су увијек добар избор.
Хронични стрес често води до прекомјерног страха, напетости и бриге. Кортизол држи тијело стално у „алерт“ моду, што повећава осјећај исцрпљености и тјескобе. Вјежбе дисања, медитација или mindfulness могу помоћи да се ум смири и тијело опусти.
Када стрес траје дуго, стрпљење нестаје, а мале фрустрације лако прерастају у нервозу или раздражљивост. Вјежбе за управљање бијесом и технике релаксације помажу да се стабилизује расположење и врати мир у свакодневицу.
Заборавност, тешкоће у фокусирању или „испадање из ритма“ често су знакови високог стреса. Кортизол директно утиче на мозак, али квалитетан сан, правилна исхрана и смањење алкохола и цигарета могу знатно побољшати менталну јасноћу.
Претерани стрес може изазвати понављајуће и нелогичне радње, од сталног прања руку до сталне провјере ствари. У тежим случајевима јављају се и зависности. Права комбинација је стручна помоћ и здраве дневне рутине.
Промјене расположења
Стрес може изазвати нагле емотивне промјене – од бијеса до туге или забринутости у истом дану. Ако се ово често догађа, пробајте mindfulness, боравак у природи и опуштајуће активности.
Смањење стреса почиње са малим промјенама у свакодневици. Редовно вјежбање, квалитетно вријеме са драгим људима и дистанца од стресних фактора могу направити велику разлику. Ако осјећате да не можете сами, стручна подршка је најбољи избор.
