Знакови да сте под превеликим стресом: Ослушните организам

23.10.2025

17:25

Знакови да сте под превеликим стресом: Ослушните организам
Фото: Pexels.com

Од сталне нервозе и анксиозности до промјена расположења и осјећаја празнине, сигнали да је тијело и ум преоптерећено често пролазе незапажено. Ево на шта треба да обратите пажњу – и како да се изборите са тим.

Упорност туге и депресивни осјећаји

Ако се осјећате стално уморно, обесхрабрено или изгубили интересовање за ствари које сте некада вољели, могуће је да стрес утиче на вашу хормонску равнотежу, посебно на кортизол и серотонински баланс.

Мале промјене, попут редовне физичке активности, плеса или опуштајућих шетњи с пријатељима, могу знатно побољшати расположење. А када је потребно, стручна подршка и терапија су увијек добар избор.

Анксиозност и стална напетост

Хронични стрес често води до прекомјерног страха, напетости и бриге. Кортизол држи тијело стално у „алерт“ моду, што повећава осјећај исцрпљености и тјескобе. Вјежбе дисања, медитација или mindfulness могу помоћи да се ум смири и тијело опусти.

Нервоза и кратка памет

Када стрес траје дуго, стрпљење нестаје, а мале фрустрације лако прерастају у нервозу или раздражљивост. Вјежбе за управљање бијесом и технике релаксације помажу да се стабилизује расположење и врати мир у свакодневицу.

Проблеми са концентрацијом и памћењем

Заборавност, тешкоће у фокусирању или „испадање из ритма“ често су знакови високог стреса. Кортизол директно утиче на мозак, али квалитетан сан, правилна исхрана и смањење алкохола и цигарета могу знатно побољшати менталну јасноћу.

Тврдоглаве навике и компулсивно понашање

Претерани стрес може изазвати понављајуће и нелогичне радње, од сталног прања руку до сталне провјере ствари. У тежим случајевима јављају се и зависности. Права комбинација је стручна помоћ и здраве дневне рутине.

Промјене расположења

Стрес може изазвати нагле емотивне промјене – од бијеса до туге или забринутости у истом дану. Ако се ово често догађа, пробајте mindfulness, боравак у природи и опуштајуће активности.

Смањење стреса почиње са малим промјенама у свакодневици. Редовно вјежбање, квалитетно вријеме са драгим људима и дистанца од стресних фактора могу направити велику разлику. Ако осјећате да не можете сами, стручна подршка је најбољи избор.

