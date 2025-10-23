Logo

Прескакање ове дневне навике повећава ризик од можданог удара

23.10.2025

13:50

Главобоља глава
Фото: Andrea Piacquadio/Pexels

Ново истраживање је показало да је један од битних фактора у превенцији можданог удара орална хигијена.

Научници са Универзитета Јужне Каролине открили су да особе са каријесом и болестима десни имају 86 одсто већи ризик од исхемијског можданог удара, најчешћег типа можданог удара који настаје када крвни угрушак блокира доток крви у мозак.

Студија, објављена у часопису Неурологy Опен Ацес, обухватила је скоро 6.000 одраслих особа просјечне старости од 63 године. Током двадесет година праћења, показало се да је мождани удар доживјело:

-4 одсто људи са здравим устима

-7 одсто оних са болестима десни

- 10 одсто оних који су имали и болести десни и каријес

Чак и након узимања у обзир фактора као што су године, пушење и тјелесна тежина, ризик је остао значајно већи код особа са лошим оралним здрављем.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

"Ми дјецу на клање нећемо слати"

Поред тога, исти испитаници имали су 36 одсто већи ризик од озбиљних кардиоваскуларних проблема, попут срчаног удара.

Аутори наглашавају да брига о зубима није само естетска ствар, већ важан дио превенције можданог и срчаног удара. Редовне посјете стоматологу значајно смањују ризик од болести десни и каријеса.

Истраживање такође показује да многи људи не воде довољно рачуна о оралној хигијени готово трећина одраслих пере зубе мање од два пута дневно, а сваки четврти посјећује зубара ређе од сваке две године, пише The Sun.

