Прескакање ове дневне навике повећава ризик од можданог удара

Ново истраживање је показало да је један од битних фактора у превенцији можданог удара орална хигијена.
Научници са Универзитета Јужне Каролине открили су да особе са каријесом и болестима десни имају 86 одсто већи ризик од исхемијског можданог удара, најчешћег типа можданог удара који настаје када крвни угрушак блокира доток крви у мозак.
Студија, објављена у часопису Неурологy Опен Ацес, обухватила је скоро 6.000 одраслих особа просјечне старости од 63 године. Током двадесет година праћења, показало се да је мождани удар доживјело:
-4 одсто људи са здравим устима
-7 одсто оних са болестима десни
- 10 одсто оних који су имали и болести десни и каријес
Чак и након узимања у обзир фактора као што су године, пушење и тјелесна тежина, ризик је остао значајно већи код особа са лошим оралним здрављем.
Поред тога, исти испитаници имали су 36 одсто већи ризик од озбиљних кардиоваскуларних проблема, попут срчаног удара.
Аутори наглашавају да брига о зубима није само естетска ствар, већ важан дио превенције можданог и срчаног удара. Редовне посјете стоматологу значајно смањују ризик од болести десни и каријеса.
Истраживање такође показује да многи људи не воде довољно рачуна о оралној хигијени готово трећина одраслих пере зубе мање од два пута дневно, а сваки четврти посјећује зубара ређе од сваке две године, пише The Sun.
