Детаљи рањавања мушкарца из БиХ у Загребу: Упуцао га пријатељ због “љубавног троугла”?

Држављанин БиХ Денис Мустафчић рањен је јуче у Загребу, а за напад је осумњичен бивши хрватски полицајац Леон Лучић, познат по улози у серији „Крим тим 2“.
Према сазнањима портала Index.hr из извора блиских случају, Лучића терете за покушај убиства пријатеља, а незванично се наводи да је све признао. Он ће данас бити испитан у Жупанијском државном одвјетништву у Великој Горици, док полиција у међувремену прикупља снимке надзорних камера које су забиљежиле инцидент у загребачком насељу Средишће.
Према наводима хрватских медија, мотив напада био је неспоразум између двојице пријатеља, наводно због љубавног троугла.
Леон Лучић, бивши полицајац и натуршчик-глумац, јуче је у Улици Еде Муртића упуцао Дениса Мустафчића, након чега је побјегао с мјеста догађаја. Ухапшен је око сат и по касније, преноси Index.hr.
Широј јавности постао је познат захваљујући улози у РТЛ-овој серији „Крим тим 2“. Његова каријера након одласка из полиције и кратког глумачког ангажмана била је обиљежена низом кривичних дјела – од покушаја изнуде до пријетњи и физичких напада.
Најпознатији случај везан за Лучића догодио се у јануару 2020. године, када је, заједно с бившим специјалцем Дарком Пургаром и активним припадником Антитерористичке јединице „Лучко“ Андријом Врховцем, покушао изнудити 100.000 евра од запрешићког подузетника Марија Дражића.
Тада се Лучић лажно представио као полицијски службеник и пријетио затвором уколико му не исплати тражени износ. Подузетник је све пријавио полицији, а током договореног сусрета на надвожњаку код Драганића дошло је до физичког сукоба у којем је Лучић тешко повријеђен и завршио у болници. Након 12 дана проведених у болници, ухапшен је и приведен.
Прије тог инцидента, Лучић је већ био осуђен због пријетњи смрћу. У јуну 2016. године у Дугој Ували напао је сјекиром адвокате Марина Фола и Мирелу Паолу Фрлан, као и радника „Индустроградње“ Игора Степанића, пријетећи тадашњем предсједнику Управе „Индустроградње“ Јосипу Галинцу. За та кривична дјела условно је осуђен на девет мјесеци затвора с роком кушње од три године.
Лучић је ухапшен и у јуну ове године у акцији УСКОК-а. Тужилаштво је против њега и још петорице покренуло истрагу због сумње на злоупотребу положаја и овлашћења, потицање на злоупотребу и покушај изнуде.
Према оптужници, Лучић је од више полицајаца тражио повјерљиве информације из система Министарства унутрашњих послова, које су се односиле на особе против којих се водила криминалистичка истрага. Те податке је, како се сумња, користио у покушају изнуде над Зденком М. и њеним сином Иваном.
Зденка М. је удовица Томислава М., команданта извиђачко-диверзантске сатније ХОС-а из Комлетинаца, који је са четворицом сабораца правоснажно осуђен за убиство четворочлане породице Олујић у Церни 17. фебруара 1992. године.
Према пресуди, након убиства супруге, мужа и њихово двоје дјеце, починиоци су украли новац који су потом предали Томиславу М. Олујићи су прије убиства продали пословни простор у Церни, због чега се претпостављало да имају већу количину новца.
