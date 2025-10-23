Пронађено тијело Ђурђице Алдини: Муж је оставио у шуми и прекрио лишћем

Извор:
АТВ
23.10.2025
10:35
Коментари:0
Тијело Ђурђице Алидини која је нестала у загребачком Горњем Врапчу, пронађено је у једном селу у шикари уз пут, преносе хрватки медији.
Ђурђица Алидини (42) нестала је у уторак касно послије подне.
Убио је њен супруг Сенад који је затим извршио самоубиство.
Тијело њеног супруга пронађено је у њиховом стану.
Регион
Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа
Оба тијела супружника превезена су на Завод за судску медицину и криминалистику како би се обдукцијом утврдио тачан узрок смрти.
Након што је пријављен нестанак, полиција је разговарала с члановим породице. У стану је пронађено тијело супруга који се убио ножем.
Хроника
Откривено од чега је умрло новорођенче које је пронађено на трави у Новом Саду
Претрагом стана полиција је пронашла папирић с смјерницама међу којима је било наведено и село на подручју Стрмеца Одранског. На ту локацију су се упутиле полицијске патроле с потражним псима.
Пронашле су тијело Ђурђице у шикари, уз шумски путељак. Било је покривено лишћем, пише Јутарњи лист.
Регион
2 ч0
Регион
13 ч0
Регион
13 ч0
Регион
15 ч0
Најновије
Најчитаније
12
05
12
03
12
00
11
52
11
51
Тренутно на програму