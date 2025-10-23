Logo

Пронађено тијело Ђурђице Алдини: Муж је оставио у шуми и прекрио лишћем

23.10.2025

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Тијело Ђурђице Алидини која је нестала у загребачком Горњем Врапчу, пронађено је у једном селу у шикари уз пут, преносе хрватки медији.

Ђурђица Алидини (42) нестала је у уторак касно послије подне.

Убио је њен супруг Сенад који је затим извршио самоубиство.

Тијело њеног супруга пронађено је у њиховом стану.

Лопата

Регион

Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа

Оба тијела супружника превезена су на Завод за судску медицину и криминалистику како би се обдукцијом утврдио тачан узрок смрти.

Ђурђица Алдини
Ђурђица Алдини

Након што је пријављен нестанак, полиција је разговарала с члановим породице. У стану је пронађено тијело супруга који се убио ножем.

Полиција Србија

Хроника

Откривено од чега је умрло новорођенче које је пронађено на трави у Новом Саду

Претрагом стана полиција је пронашла папирић с смјерницама међу којима је било наведено и село на подручју Стрмеца Одранског. На ту локацију су се упутиле полицијске патроле с потражним псима.

Пронашле су тијело Ђурђице у шикари, уз шумски путељак. Било је покривено лишћем, пише Јутарњи лист.

