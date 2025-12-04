Logo
Large banner

У Српској рођене 23 бебе

Извор:

СРНА

04.12.2025

07:43

Коментари:

0
У Српској рођене 23 бебе
Фото: Pixabay

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, од којих 10 дјевојчица и 13 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци 10, затим у Бијељини пет, Добоју три, Приједору и Зворнику по двије, Источном Сарајеву једна беба.

У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и шест дјечака, Бијељини четири дјевојчице и један дјечак, Добоју дјевојчица и два дјечака, Приједору по једна дјевојчица и дјечак, Зворнику два дјечака, Источном Сарајеву дјечак.

У протекла 24 часа у породилиштима у Фочи, Требињу, Невесињу и Градишци није било порођаја.

Подијели:

Тагови:

беба

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану

Свијет

Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану

1 ч

0
Посна торта без печења, спремна за свега пар минута

Савјети

Посна торта без печења, спремна за свега пар минута

1 ч

0
Нова тешка саобраћајка: Пјешак погинуо на мјесту несреће, саобраћај обустављен!

Хроника

Нова тешка саобраћајка: Пјешак погинуо на мјесту несреће, саобраћај обустављен!

1 ч

0
Беба дијете

Занимљивости

Дјеца рођена у децембру имају посебне карактеристике које их издвајају од других

1 ч

0

Више из рубрике

Данас Ваведење Пресвете Богородице: Ево шта никако не би требали да радите

Друштво

Данас Ваведење Пресвете Богородице: Ево шта никако не би требали да радите

1 ч

0
Сутра је Ваведење, ово су најважнији обичаји

Друштво

Сутра је Ваведење, ово су најважнији обичаји

11 ч

0
Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

Друштво

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

11 ч

0
Светлана Беднаш за АТВ: Идеја Удружења "Корак до буђења" је да окупи људе

Друштво

Светлана Беднаш за АТВ: Идеја Удружења "Корак до буђења" је да окупи људе

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

02

Снажан земљотрес погодио Кину

08

52

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

08

48

Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

08

41

Почело закључавање друштвених мрежа за тинејџере

08

35

Старица (95) проглашена мртвом, а онда је устала из ковчега на дан сахране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner