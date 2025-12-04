У Српској рођене 23 бебе

Извор:
СРНА
04.12.2025
07:43

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, од којих 10 дјевојчица и 13 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци 10, затим у Бијељини пет, Добоју три, Приједору и Зворнику по двије, Источном Сарајеву једна беба.
У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и шест дјечака, Бијељини четири дјевојчице и један дјечак, Добоју дјевојчица и два дјечака, Приједору по једна дјевојчица и дјечак, Зворнику два дјечака, Источном Сарајеву дјечак.
У протекла 24 часа у породилиштима у Фочи, Требињу, Невесињу и Градишци није било порођаја.
