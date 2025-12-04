Logo
Large banner

Дјеца рођена у децембру имају посебне карактеристике које их издвајају од других

04.12.2025

07:36

Коментари:

0
Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

Звијезде откривају много тога о могућим особинама личности, али и мјесец рођења игра важну улогу.

Истраживања показују које посебне карактеристике имају децембарска дјеца.

Дјеца рођена у децембру често гунђају због свог рођендана. Близина Нове године и Божића значи да је мање пажње усмерено на самог слављеника, а вријеме у том периоду углавном је мрачно и сиво. Зато се лако уочавају све “мане” у поређењу са онима који рођендан прослављају током љета.

Истраживања показују које особине имају људи рођени у децембру и неке од њих заправо представљају праву предност.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Ова три знака обогатиће се до 11. децембра

Здравствене предности децембарске дјеце

Једна старија студија из 2011. године, објављена у Јоурнал оф Агинг Ресеарцх, показује да људи рођени у децембру у просеку живе дуже, чешће доживе и 100 година или више. Како наводи БМЈ, неке болести се такође рјеђе јављају код дјеце рођене у децембру, попут кардиоваскуларних обољења.

Вашингтон Пост наводи да су код особа рођених у децембру нешто чешће болести дисајних путева, попут астме, као и поједина неуролошка обољења као што је деменција. Дакле, децембарска дјеца немају у основи мањи ризик од болести, већ се одређени обрасци разликују.

Беба

Занимљивости

Старо српско име за дјевојчице поново се враћа у моду

Посебне особине децембарске дјеце

Без обзира на истраживања, људи рођени у децембру често се сматрају веома позитивним и ведрим. Отворени су за непознато и увијек спремни да прошире своје видике, лако склапају пријатељства и добро се повезују с људима.

Пошто децембарска дјеца често припадају хороскопском знаку Стријелца (23. новембар – 21. децембар), она су обично веома самоувјерена. Ни страст им нимало не мањка.

Други хороскопски знак који се јавља у децембру је Јарац (22. децембар – 20. јануар). Људи рођени у овом знаку могу бити тврдоглави, али су истовремено добри, одани и поуздани пријатељи. Обично размишљају реалистично и дјелују врло приземно, преноси Блиц жена.

Много познатих и успјешних личности рођено је у децембру, међу њима су и глумац Бред Пит, кошаркаш Леброн Џејмс, пјевачица Били Ајлиш, као и генији попут Лудвига ван Бетовена.

Подијели:

Тагови:

decembar

djeca

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Овај знак ће до краја децембра имати празан новчаник

Занимљивости

Овај знак ће до краја децембра имати празан новчаник

10 ч

0
Стиже финансијски препород за ова три знака

Занимљивости

Стиже финансијски препород за ова три знака

15 ч

0
Ови хороскопски знакови у децембру добијају унапређење или повишицу

Занимљивости

Ови хороскопски знакови у децембру добијају унапређење или повишицу

19 ч

0
Ова 3 хороскопска знака се најбоље љубе: Од њих можете очекивати много љубави и страсти

Занимљивости

Ова 3 хороскопска знака се најбоље љубе: Од њих можете очекивати много љубави и страсти

1 д

0

Више из рубрике

Ова три знака обогатиће се до 11. децембра

Занимљивости

Ова три знака обогатиће се до 11. децембра

1 ч

0
Овај знак ће до краја децембра имати празан новчаник

Занимљивости

Овај знак ће до краја децембра имати празан новчаник

10 ч

0
Ракун провалио у продавницу и напио се: Радници га пронашли онесвјешћеног у тоалету

Занимљивости

Ракун провалио у продавницу и напио се: Радници га пронашли онесвјешћеног у тоалету

13 ч

0
Новогодишња јелка скупља од половног пунта

Занимљивости

Новогодишња јелка скупља од половног пунта

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

52

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

08

48

Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

08

41

Почело закључавање друштвених мрежа за тинејџере

08

35

Старица (95) проглашена мртвом, а онда је устала из ковчега на дан сахране

08

25

Ваздух изразито нездрав у ових 5 градова БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner