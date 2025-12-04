Дјеца рођена у децембру имају посебне карактеристике које их издвајају од других

04.12.2025
07:36
Коментари:0
Звијезде откривају много тога о могућим особинама личности, али и мјесец рођења игра важну улогу.
Истраживања показују које посебне карактеристике имају децембарска дјеца.
Дјеца рођена у децембру често гунђају због свог рођендана. Близина Нове године и Божића значи да је мање пажње усмерено на самог слављеника, а вријеме у том периоду углавном је мрачно и сиво. Зато се лако уочавају све “мане” у поређењу са онима који рођендан прослављају током љета.
Истраживања показују које особине имају људи рођени у децембру и неке од њих заправо представљају праву предност.
Ова три знака обогатиће се до 11. децембра
Једна старија студија из 2011. године, објављена у Јоурнал оф Агинг Ресеарцх, показује да људи рођени у децембру у просеку живе дуже, чешће доживе и 100 година или више. Како наводи БМЈ, неке болести се такође рјеђе јављају код дјеце рођене у децембру, попут кардиоваскуларних обољења.
Вашингтон Пост наводи да су код особа рођених у децембру нешто чешће болести дисајних путева, попут астме, као и поједина неуролошка обољења као што је деменција. Дакле, децембарска дјеца немају у основи мањи ризик од болести, већ се одређени обрасци разликују.
Старо српско име за дјевојчице поново се враћа у моду
Без обзира на истраживања, људи рођени у децембру често се сматрају веома позитивним и ведрим. Отворени су за непознато и увијек спремни да прошире своје видике, лако склапају пријатељства и добро се повезују с људима.
Пошто децембарска дјеца често припадају хороскопском знаку Стријелца (23. новембар – 21. децембар), она су обично веома самоувјерена. Ни страст им нимало не мањка.
Други хороскопски знак који се јавља у децембру је Јарац (22. децембар – 20. јануар). Људи рођени у овом знаку могу бити тврдоглави, али су истовремено добри, одани и поуздани пријатељи. Обично размишљају реалистично и дјелују врло приземно, преноси Блиц жена.
Много познатих и успјешних личности рођено је у децембру, међу њима су и глумац Бред Пит, кошаркаш Леброн Џејмс, пјевачица Били Ајлиш, као и генији попут Лудвига ван Бетовена.
