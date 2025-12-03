Logo
Ови хороскопски знакови у децембру добијају унапређење или повишицу

Ови хороскопски знакови у децембру добијају унапређење или повишицу
Фото: Unsplash

Децембар је вријеме када се сабира, оцјењује и награђује. За неке хороскопске знакове крај 2025. доноси професионално признање, нове прилике и финансијску добит.

Било да је ријеч о повишици, награди за труд или понуди за бољи посао, ови знакови могу очекивати конкретну промјену на свом рачуну.

Ако сте међу њима, сада је вријеме да се истакнете још мало - звијезде су на вашој страни, преноси Индеx.хр.

Јарац

Јарчеви су тоеком цијеле године показивали досљедност, одговорност и рад без превише драме. Управо зато, децембар им доноси оно што су стрпљиво градили - повишицу или унапређење. Њихов труд није прошао незапажено, а њихова поузданост сада се конкретно награђује.

Дјевица

Перфекционизам Дјевице и посвећеност детаљима коначно се исплате. Иако нису склоне хвалисању, њихови резултати говоре за себе. У децембру могу очекивати признање надређених и врло вјеројатно конкретну финансијску награду. Ово је тренутак кад им се враћа за сву ону "невидљиву" дисциплину.

Шкорпија

За Шкорпије крај године доноси неочекивани заокрет - понекад кроз додатне пројекте, а понекад кроз прелазак на боље плаћену позицију. Њихова способност да у тишини раде на себи и јасно прате своје циљеве долази до изражаја управо сада.

Ован

Овнови су ове године показали више стрпљења него иначе, и то им се исплатило. У децембру могу очекивати изненадну повишицу, бонус или прилику да преузму већу одговорност. Њихова одлучност и иницијатива не пролазе неопажено, а надређени знају цијенити ту енергију.

