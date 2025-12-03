Logo
"Посљедња прилика": Хоће ли се обистинити "предвиђање" Баба Ванге које би све промијенило?

Извор:

Агенције

03.12.2025

09:52

Коментари:

0
Ближи се крај године, а многи са мјешавином радозналости и страха изнова тумаче загонетне изјаве Баба Ванге, слијепе бугарске мистичарке.

Иако је преминула 1996. године, њена “предвиђања”, често криптична и отворена за дискусију, настављају да интригирају, преноси Дејли мејл.

"Посљедња прилика"

Тако је једно од најпознатијих “предвиђања” за 2025. годину поново узбуркало јавност. Бугарска мистичарка је, наводно, најавила да ће људи “ступити у контакт са ванземаљским животом” током "великог спортског догађаја".

Сада ентузијасти на мрежама то повезују са жријебом за Свјетско првенство у фудбалу 2026, заказаним за петак 5. децембар!

Иако никада није речено да је Ванга конкретно открила о ком спортском догађају је ријеч, многи вјерују да је жријеб у Вашингтону посљедња прилика да се њена “визија” испуни, прије него што пређемо у 2026. годину.

Церемонија траје око сат времена, током које се 48 тимова распоређује у 12 група, чиме се одређују ривали у уводној фази турнира. Очекује се да ће ТВ пренос пратити око 300 милиона гледалаца широм свијета.

Постоје и другачија тумачења

Иако сама церемонија није спортски догађај, у ужем смислу, поставља сцену за једно од најпраћенијих такмичења на планети. Многи ентузијасти сматрају да би Вангино, наводно, предвиђање о “новом свјетлу на небу” могло указивати на изненадну појаву ванземаљском брода.

Ипак, постоје и другачија тумачења.

Поједини спекулишу да можемо свједочити интензивној киши метеора, спектакуларној поларним свјетлости, или бизарној звијезди T Coronae Borealis, удаљеној 3.000 свјетлосних година, која би требало да буде видљива са Земље.

Шта нас од свега наведеног очекује? Сазнаћемо за два дана, преноси Телеграф.

