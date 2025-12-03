"Посљедња прилика": Хоће ли се обистинити "предвиђање" Баба Ванге које би све промијенило?

Извор:
Ближи се крај године, а многи са мјешавином радозналости и страха изнова тумаче загонетне изјаве Баба Ванге, слијепе бугарске мистичарке.
Иако је преминула 1996. године, њена “предвиђања”, често криптична и отворена за дискусију, настављају да интригирају, преноси Дејли мејл.
Тако је једно од најпознатијих “предвиђања” за 2025. годину поново узбуркало јавност. Бугарска мистичарка је, наводно, најавила да ће људи “ступити у контакт са ванземаљским животом” током "великог спортског догађаја".
Сада ентузијасти на мрежама то повезују са жријебом за Свјетско првенство у фудбалу 2026, заказаним за петак 5. децембар!
Иако никада није речено да је Ванга конкретно открила о ком спортском догађају је ријеч, многи вјерују да је жријеб у Вашингтону посљедња прилика да се њена “визија” испуни, прије него што пређемо у 2026. годину.
Церемонија траје око сат времена, током које се 48 тимова распоређује у 12 група, чиме се одређују ривали у уводној фази турнира. Очекује се да ће ТВ пренос пратити око 300 милиона гледалаца широм свијета.
Иако сама церемонија није спортски догађај, у ужем смислу, поставља сцену за једно од најпраћенијих такмичења на планети. Многи ентузијасти сматрају да би Вангино, наводно, предвиђање о “новом свјетлу на небу” могло указивати на изненадну појаву ванземаљском брода.
Ипак, постоје и другачија тумачења.
Поједини спекулишу да можемо свједочити интензивној киши метеора, спектакуларној поларним свјетлости, или бизарној звијезди T Coronae Borealis, удаљеној 3.000 свјетлосних година, која би требало да буде видљива са Земље.
Шта нас од свега наведеног очекује? Сазнаћемо за два дана, преноси Телеграф.
