Гдје потражити помоћ због алкохолизма?

Извор:
АТВ
23.12.2025
22:02
Коментари:0
Пијемо на сахранама, славама, свадбама. Пијемо за здравље, због здравља, у име здравља. Пијемо од среће, пијемо од туге. Пијемо и кад треба и кад не треба. Пијемо и превише. Алкохол је проблем, нарочито у времену празника. О томе смо у емисији Битно говорили о проблему и лијечењу.
"Врло је једноставно потражити помоћ. Међутим, у нашем окружењу потражити помоћ је веома стигматизирајуће. Неко ко се јави у установу одмах се прогласи психијатријским пацијентом. Наши људи, пацијенти, увијек им је битно да ли смо ми нешто укуцали у рачунар и да ли ће неко видјети да су се они јавили код нас. Нису свјесни чињенице да кроз развој свог алкохолизма су свима показали да имају проблем јер развој алкохолизма изазива промјене у окружењу које су видљиве окружењу. Тада им ми кажемо да већ сви знају да имају проблем јер због тог проблема праве проблем породици, широј заједници, а прије свега себи. И ви треба да схватите да ово што сте потражили помоћ, да сте ви испољили храброст у односу на оне који то нису учинили", каже Нера Зивлак Радуловић, начелник Клинике за психијатрију УКЦ.
"Прва станица могу да буду наше психијатријске амбуланте које раде на УКЦ-у у јужном крилу. Сваки дан имамо двије смјене од осам ујутру до осам навече. Или то може бити директно клиника гдје можемо да спроведемо одмах болнички третман у смислу детоксикације. Обично ти људи дођу у тешким фазама онда када је нарушено соматско, психичко и физичко здравље и када је неопходно да се хоспитализују у болници".
"Клиника за психијатрију једина има одјељење за болести зависности у Републици Српској. Тренутно бројимо 17 хоспиталних кревета, и имамо шест кревета за остале зависнике од психоактивних супстанци. Ту започиње процес детоксикације, утврђивања самих посљедица болести, остварују се контакти са породицом. Раде се прве психоедукативне радионице са зависницима од алкохола и њиховим породицама. Прави се план лијечења након изласка из болнице".
Медицинско особље запослено на тим позицијама оспособљено је за овакав вид рада.
"Након завршеног хоспиталног третмана неки од пацијената се упућују на даљи наставак у наше амбуланте у јужном крилу или у тзв. предгрупе подршке зависницима од алкохола које раде два дана у седмици - понедјељком и четвртком. Или те особе уколико су довољно мотивисане, одмах упућујемо на наставак третмана у Центар за савјетовање и превенцију, опоравак од зависности Бањалука. Ту те особе настављају у продуженом третману најмање двије до три године, најбоље пет година да долазе редовно на групе подршке. Морамо бити за њих сваке седмице да би превенирали њихове рецидиве, односно враћање у болест у тим ризичним ситуацијама",
Сцена
1 мј0
Сцена
6 мј0
Хроника
8 мј0
Свијет
11 мј0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
53
22
40
22
37
22
32
22
18
Тренутно на програму