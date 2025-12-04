Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану

Извор:
04.12.2025
Обилне сњежне падавине прекриле су подручја дуж планинских региона у Јапану, паралишући друмски и ваздушни саобраћај и изазивајући саобраћајне несреће.
У префектури Аомори, гдjе је ујутру пало 13 центиметара снijега, летови који повезују префектуре Аомори и Хјого отказани су због лоше видљивости, према извjештају јапанске телевизије НТВ, преноси Ројтерс.
Локални возови у префектури Аомори такође су обустављени због снијега и јаких вјетрова.
Између сриједе увече и четвртка ујутру, у префектури Мијаги догодило се 13 несрећа са проклизавањем.
Метеоролози су позвали становнике на опрез због поремећаја у саобраћају и других могућих опасности које би обилне сњежне падавине могле да донесу, преносе Агенције.
