Logo
Large banner

Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану

Извор:

Агенције

04.12.2025

07:42

Коментари:

0
Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану
Фото: Срна

Обилне сњежне падавине прекриле су подручја дуж планинских региона у Јапану, паралишући друмски и ваздушни саобраћај и изазивајући саобраћајне несреће.

У префектури Аомори, гдjе је ујутру пало 13 центиметара снijега, летови који повезују префектуре Аомори и Хјого отказани су због лоше видљивости, према извjештају јапанске телевизије НТВ, преноси Ројтерс.

маче

Занимљивости

Маче први пут угледало снијег, његова реакција је хит

Локални возови у префектури Аомори такође су обустављени због снијега и јаких вјетрова.

Између сриједе увече и четвртка ујутру, у префектури Мијаги догодило се 13 несрећа са проклизавањем.

Метеоролози су позвали становнике на опрез због поремећаја у саобраћају и других могућих опасности које би обилне сњежне падавине могле да донесу, преносе Агенције.

Подијели:

Тагови:

Japan

Снијег

snježno nevrijeme

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познати метеоролог открива да ли ће ове зиме бити снијега: Ево шта нас чека у наредним мјесецима

Друштво

Познати метеоролог открива да ли ће ове зиме бити снијега: Ево шта нас чека у наредним мјесецима

23 ч

0
Мраз зима минус лист

Друштво

Сутра у Српској облачно, а сусњежица и снијег у овим предјелима

2 д

0
Снијег направио хаос: Ланчани судар 45 возила на ауто-путу

Свијет

Снијег направио хаос: Ланчани судар 45 возила на ауто-путу

3 д

0
Проблеми у САД-у: Отказано стотине летова због јаког снијега

Свијет

Проблеми у САД-у: Отказано стотине летова због јаког снијега

3 д

0

Више из рубрике

"Директна линија": Ево када ће Путин одржати велику прес конференцију

Свијет

"Директна линија": Ево када ће Путин одржати велику прес конференцију

1 ч

0
Језива смрт у теретани: На мушкарца пала шипка током тренинга

Свијет

Језива смрт у теретани: На мушкарца пала шипка током тренинга

2 ч

0
Од првог јануара уводе нова правила: Свидјеће се потрошачима

Свијет

Од првог јануара уводе нова правила: Свидјеће се потрошачима

3 ч

0
Avion

Свијет

Запалио се мотор авиона са 425 путника

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

02

Снажан земљотрес погодио Кину

08

52

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

08

48

Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

08

41

Почело закључавање друштвених мрежа за тинејџере

08

35

Старица (95) проглашена мртвом, а онда је устала из ковчега на дан сахране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner