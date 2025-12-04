"Директна линија": Ево када ће Путин одржати велику прес конференцију

Извор:
Предсједник Русије Владимир Путин сумираће резултате године 19. децембра, саопштио је Кремљ.
- Велика прес конференција и "директна линија" биће одржане 19. децембра. Почетак програма је у 10 сати по средњеевропском времену - наводе у Кремљу.
Прикупљање питања за предсједника државе почиње од данас.
За овај догађај увек влада огромно интересовање и грађана и медија. Прошле године стигло је чак 1,2 милиона питања.
