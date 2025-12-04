Logo
"Директна линија": Ево када ће Путин одржати велику прес конференцију

Извор:

Агенције

04.12.2025

07:25

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Русије Владимир Путин сумираће резултате године 19. децембра, саопштио је Кремљ.

- Велика прес конференција и "директна линија" биће одржане 19. децембра. Почетак програма је у 10 сати по средњеевропском времену - наводе у Кремљу.

Прикупљање питања за предсједника државе почиње од данас.

За овај догађај увек влада огромно интересовање и грађана и медија. Прошле године стигло је чак 1,2 милиона питања.

Тагови:

Владимир Путин

Русија

