Нова тешка саобраћајка: Пјешак погинуо на мјесту несреће, саобраћај обустављен!

Извор:
АТВ
04.12.2025
07:37
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа, у којој је погинуо пјешак, догодила се јутрос у мјесту Доњи Хаџићи, саопштила је сарајевска полиција.
"Јутрос око 06.20 сати на магистралном правцу М-17, у мјесту Доњи Хаџићи, догодила се саобраћајна незгода. Том приликом дошло је до удара и обарања пјешака од стране возила. Пјешак (1951) је од задобијених повреда подлегао на мјесту несреће, чију је смрт констатовао љекар Хитне помоћи", наводе из МУП-а Кантона Сарајево.
Како наводе, возач који је управљао аутом је остао на мјесту догађаја.
Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а полицијски службеници су на терену.
Саобраћај на овом дијелу пута је потпуности обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.
