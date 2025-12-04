Logo
Нова тешка саобраћајка: Пјешак погинуо на мјесту несреће, саобраћај обустављен!

АТВ

04.12.2025

07:37

Тешка саобраћајна несрећа, у којој је погинуо пјешак, догодила се јутрос у мјесту Доњи Хаџићи, саопштила је сарајевска полиција.

"Јутрос око 06.20 сати на магистралном правцу М-17, у мјесту Доњи Хаџићи, догодила се саобраћајна незгода. Том приликом дошло је до удара и обарања пјешака од стране возила. Пјешак (1951) је од задобијених повреда подлегао на мјесту несреће, чију је смрт констатовао љекар Хитне помоћи", наводе из МУП-а Кантона Сарајево.

Како наводе, возач који је управљао аутом је остао на мјесту догађаја.

Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а полицијски службеници су на терену.

Саобраћај на овом дијелу пута је потпуности обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.

