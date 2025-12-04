Промјена времена у Српској: Стижу киша и снијег

04.12.2025
08:02
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно вријеме са кишом, а на планинама са снијегом.
На југу и западу падаће јача киша, док се најмање падавинама очекује у доњем Подрињу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Киша ће у вишим предјелима, али и понегдје у нижим дијеловима југа Крајине прелазити у сусњежицу или снијег уз мањи раст сњежног покривача на планинама.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, на истоку и у Семберији у другом дијелу дана и појачан источних смјерова.
У Херцеговини током јутра дуваће слаба до умјерена бура, средином дана вјетар ће скренути на југо, умјереног до јаког интензитета.
Највиша температура ваздуха биће од три до девет, на југу до 15 степени Целзијусових.
Јутрос је у БиХ облачно, а у Херцеговини пада киша, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Дринић минус два, Мраковица, Соколац, Чемерно и Бјелашница нула, Хан Пијесак, Сребреница и Дрвар један, Калиновик, Кнежево, Мркоњић Град, Тузла и Градачац два, Бијељина, Добој и Сарајево три, Бањалука, Вишеград, Гацко, Нови Град, Фоча, Приједор, Рудо, Србац и Зеница четири, Ливно пет, Требиње девет и Мостар 10 степени Целзијусових.
На Хан Пијеску јутрос је измјерено пет центиметара снијега, у Калиновику један.
