Опрез! У усјецима повећана опасност од одрона

Извор:

СРНА

04.12.2025

08:01

Коментари:

0
На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ јутрос се саобраћа редовно, а возачи се упозоравају на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима, те на мјестимично смањену видљивост у котлинама због магле, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина саобраћа се одвија једном коловозном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.

У току је санација магистралног пута од Брчког до Брезовог Поља. Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

На магистралном путу Добро Поље-Миљевина у току је постављање расвјете у тунелу Сијерачке стијене због чега је измијењен режим саобраћаја у тунелу.

Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента, осим возила хитне помоћи, ватрогасних и возила локалног становништва.

На путу Билећа-Требиње на локалитету Жудојевићи врши се санација косине усјека, те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.

Због санације коловоза на магистралном путу Брчко-Бијељина, као и на дионици магистралног пута Гојсовац-Павловића мост долази до повремене обуставе саобраћаја, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком од 7.00 до 17.00 часова.

беба

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

Режим саобраћаја измијењен је због изградње водоводне мреже на дионици магистралног пута Козарска Дубица један-Приједор један, те због радова у тунелима Хамшил, Пасјаци, Соколача, Цера три, Строгоник, Грабовица и Оштри врх на дионици магистралног пута Бродар-Вишеград, у тунелу Трговишта на магистралном путу Бродар-граница Република Српска/Србија /Рудо један/ и у тунелу Котва два на дионици магистралног пута Међеђа-Бродар.

Због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године измијењен је режим саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.

На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.

Због реконструкције дионице магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, измијењен је режим саобраћаја.

На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита и Црквина-Модрича један, ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-путева Бањалука-Приједор и Вукосавље-Брчко- измијењен је режим саобраћаја.

Снијег, пут

Свијет

Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану

На дионици магистралног пута Добро Поље-Миљевина саобраћа се успорено, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила носивости веће од 30 тона.

Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта. На овим путним правцима могуће су привремене обуставе саобраћаја.

У ФБиХ због саобраћајне незгоде на дионици магистралног пута Бињежево-Хаџићи саобраћај је обустављен и преусмјерен на алтернативне правце у непосредној близини.

Због замјене расвјете, за саобраћај је затворена цијев у тунелу Игман, на дионици ауто-пута Сарајево запад - Лепеница. Саобраћа се двосмјерно супротном страном ауто-пута, уз постављену саобраћајну сигнализацију.

На дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, због изградње букобрана, на мјесту радова саобраћа се претицајном траком.

На дионици магистралног пута Јабланица-Блидиње, због одрона, путничка возила носивости до три и по тоне саобраћају отежано, на властиту одговорност, а за возила веће носивости и даље је на снази обустава.

Радови су актуелни на магистралним путевима Семизовац-Олово, Јајце-Црна Ријека, као и на улазу у Неум.

На граничним прелазима у БиХ јутрос нема дужих задржавања.

Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до три и по тоне.

