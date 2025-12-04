Опрез! У усјецима повећана опасност од одрона

Извор:
На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ јутрос се саобраћа редовно, а возачи се упозоравају на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима, те на мјестимично смањену видљивост у котлинама због магле, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина саобраћа се одвија једном коловозном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.
У току је санација магистралног пута од Брчког до Брезовог Поља. Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина у току је постављање расвјете у тунелу Сијерачке стијене због чега је измијењен режим саобраћаја у тунелу.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента, осим возила хитне помоћи, ватрогасних и возила локалног становништва.
На путу Билећа-Требиње на локалитету Жудојевићи врши се санација косине усјека, те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
Због санације коловоза на магистралном путу Брчко-Бијељина, као и на дионици магистралног пута Гојсовац-Павловића мост долази до повремене обуставе саобраћаја, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком од 7.00 до 17.00 часова.
Режим саобраћаја измијењен је због изградње водоводне мреже на дионици магистралног пута Козарска Дубица један-Приједор један, те због радова у тунелима Хамшил, Пасјаци, Соколача, Цера три, Строгоник, Грабовица и Оштри врх на дионици магистралног пута Бродар-Вишеград, у тунелу Трговишта на магистралном путу Бродар-граница Република Српска/Србија /Рудо један/ и у тунелу Котва два на дионици магистралног пута Међеђа-Бродар.
Због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године измијењен је режим саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.
Због реконструкције дионице магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, измијењен је режим саобраћаја.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита и Црквина-Модрича један, ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-путева Бањалука-Приједор и Вукосавље-Брчко- измијењен је режим саобраћаја.
На дионици магистралног пута Добро Поље-Миљевина саобраћа се успорено, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила носивости веће од 30 тона.
Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта. На овим путним правцима могуће су привремене обуставе саобраћаја.
У ФБиХ због саобраћајне незгоде на дионици магистралног пута Бињежево-Хаџићи саобраћај је обустављен и преусмјерен на алтернативне правце у непосредној близини.
Због замјене расвјете, за саобраћај је затворена цијев у тунелу Игман, на дионици ауто-пута Сарајево запад - Лепеница. Саобраћа се двосмјерно супротном страном ауто-пута, уз постављену саобраћајну сигнализацију.
На дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, због изградње букобрана, на мјесту радова саобраћа се претицајном траком.
На дионици магистралног пута Јабланица-Блидиње, због одрона, путничка возила носивости до три и по тоне саобраћају отежано, на властиту одговорност, а за возила веће носивости и даље је на снази обустава.
Радови су актуелни на магистралним путевима Семизовац-Олово, Јајце-Црна Ријека, као и на улазу у Неум.
На граничним прелазима у БиХ јутрос нема дужих задржавања.
Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до три и по тоне.
