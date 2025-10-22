Кувар у Хрватској полно злостављао ученице на пракси: Добио срамну пресуду

Извор:
Кувар запослен у угоститељском објекту са сјевера Хрватске полно је злостављао ученице које су биле на пракси. Мушкарац тренутно живи у ванбрачној заједници и с партнерком. Њега је загребачко тужилаштво оптужило да је над другим особама починио блудне радње без пристанка. До сада је неосуђиван и против њега се не води други кривични поступак.
Хорор је, како пише у пресуди, трајао од јануара до новембра 2021. године.
Како су навели на суду, осумњичени је у јануару 2021. године, у поподневним сатима, у кухињи пивнице у којој је дијете обављало ученичку праксу, спустио предњи дио панталона, извадио полни орган и показао га, након чега је истим прелазио жртви по стражњици преко одјеће, те јој говорио да је веома згодна и лијепа. Кад се ученица почела помјерати од њега и говорити му да не жели ништа те да се макне, цијело ју је вријеме пратио. Затим ју је привукао за руке и питао зашто не жели ништа с њим и зашто се одмиче од њега, на што му је она поновно рекла да не жели ништа и да се макне, а престао је тек након што је у кухињу ушла конобарица.
Али, она није била једина жртва...
"Тјерао је ученицу и да види његов полни орган те да га дира преко одјеће. Хвалисао се да је његов полни орган неких 18 цм. Постајао је и грубљи, ишао за жртвом и гурнуо је на зид. Рекао јој да не иде никуд, да још мало мора бити с њим и затворио врата. Кад јој је почео скидати мајицу и вући је, она је почела вриштати и плакати. Тиме је повриједио полни интегритет дјетета", пише у пресуди. Путем апликације Снепчет јслао је и садржај како се тушира те уцењивао да им неће потписати дневник за праксу.
Починио је чак девет кривичних дјела против полне слободе блудном радњом.
У октобру 2025. осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 11 мјесеци, а изречена казна затвора замјењује се радом за опште добро, и то тако да се један дан затвора замјењује с два сата рада. Дужан је и да накнади трошкове кривичног поступка који се односе на паушалну своту у износу од 500 евра.
Против ове пресуде није дозвољена жалба јер су се странке одрекле права на жалбу на расправи дана 15. октобра 2025. године. Пресуда је правоснажна.
