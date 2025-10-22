Logo

Колашин добија споменик блаженопочившем митрополиту Амфилохију

СРНА

22.10.2025

16:55

Колашин добија споменик блаженопочившем митрополиту Амфилохију

Скупштина општине Колашин данас је већином гласова одборника подржала одлуку о подизању спомен-обиљежја блаженопочившем митрополиту црногорско-приморском Амфилохију.

Одлуку је подржало 18 одборника, а два су била против.

Планиранпо је да споменик блаженопочившем митрополиту буде откривен 31. октобра, на Лучиндан у порти цркве у Колашину.

Циљ доношења одлуке је да се на овај начин ода признање митрополиту Амфилохију за његов допринос духовном и културном животу Црне Горе.

Kolašin

Црна Гора

споменик

