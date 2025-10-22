Разбојник мотком тукао радницу кафића

Извор:
Полиција на Звездари ухапсила је у уторак З. С. (57) због сумње да је починио кривично дјело разбојничке крађе у једном угоститељском објекту на Звездари.
Њему је одређено задржавање до 48 сати, а истрагу води Прво основно јавно тужилаштво у Београду.
Инцидент се догодио када је З. С. ушао у кафић и из касе узео новац. Радница објекта, М. Ј. (54), покушала је да га спријечи у крађи, на шта је осумњичени реаговао брутално.
З. С. је дрвеном мотком, коју је претходно донио са собом, задао радници више удараца по рукама, нанијевши јој телесне повреде, након чега се удаљио са украденим новцем.
Осумњичени је, међутим, убрзо ухапшен.
Повређеној радници је љекарска помоћ пружена у КБЦ Звездара, гдје су јој констатоване лаке тјелесне повреде.
Против З. С. је поднијета кривична пријава за разбојничку крађу, пише Телеграф.рс.
