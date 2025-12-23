Трамп: Морамо да имамо Гренланд

Извор:
23.12.2025
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је Гренланд потребан САД за "националну заштиту" и да "морамо да га имамо".
Као одговор на питање ББЦ-а о новој улози Џефа Лендрија, републиканског гувернера Луизијане, који је именован за специјалног изасланика за Гренланд он је навео и да ће Вашингтон "морати то да ријеши" као и да је САД "потребан Гренланд због националне безбједности, а не минерала".
Амерички предсједник изазвао је нови спор с Данском након што је именовао гувернера Луизијане Џефа Лендрија за специјалног изасланика за Гренланд, огромно арктичко острво које, како је рекао, жели да анектира.
Премијери Данске и Гренланда, Мете Фредериксен и Јенс-Фредерик Нилсен, поновили су, у заједничком саопштењу, захтјев за поштовање њихових граница, након што је претходно Лендри саопштио да му је "част да служи како би Гренланд постао дио Сједињених Америчких Држава".
"Већ смо то рекли раније, сада понављамо. Националне границе и суверенитет држава су утемељени у међународном праву. Не можете анектирати друге земље", поручили су премијери у заједничком саопштењу, преноси "Гардијан".
Они су додали да су у питању ''основни принципи''.
Свијет
Држављанин БиХ ојадио Аустрију за цифру од које се врти у глави
"Гренланд припада Гренланђанима и САД не би требало да преузму Гренланд. Очекујемо поштовање нашег заједничког територијалног интегритета", наводи се у саопштењу.
Претходно је дански министар спољних послова Ларс Локе Расмусен поручио да његова земља инсистира да сви, укључујући и Сједињене Америчке Државе, морају да поштују "територијални интегритет Краљевине Данске".
Портпарол ЕУ Ануар Ел Ануни такође је реаговао на Лендријеву изјаву, рекавши да територијални интегритет и суверенитет Краљевине Данске морају бити сачувани.
Трамп је на почетку свог другог предсједничког мандата, у јануару ове године, изјавио да намјерава да преузме Гренланд, наводећи као образложење његову стратешку позицију за безбједност САД, док је Данска, која посљедњих 300 година контролише ту арктичку територију, одбила да се одрекне Гренланда.
То није први покушај да САД купе Гренланд од Данске, а прве такве преговоре водио је амерички државни секретар Вилијам Х. Сиворд 1867. године, када договор није склопљен.
САД су 1946. године понудиле 100 милиона долара за ову територију, оцјењујући да је витално важна за националну безбједност, али је данска влада то одбила.
Трамп је покушао да купи Гренланд и током првог предсједничког мандата, али су данска и гренландска влада одбациле ту понуду из 2019. године.
