Logo
Large banner

Трамп: Морамо да имамо Гренланд

Извор:

Танјуг

23.12.2025

08:31

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је Гренланд потребан САД за "националну заштиту" и да "морамо да га имамо".

Као одговор на питање ББЦ-а о новој улози Џефа Лендрија, републиканског гувернера Луизијане, који је именован за специјалног изасланика за Гренланд он је навео и да ће Вашингтон "морати то да ријеши" као и да је САД "потребан Гренланд због националне безбједности, а не минерала".

Амерички предсједник изазвао је нови спор с Данском након што је именовао гувернера Луизијане Џефа Лендрија за специјалног изасланика за Гренланд, огромно арктичко острво које, како је рекао, жели да анектира.

Премијери Данске и Гренланда, Мете Фредериксен и Јенс-Фредерик Нилсен, поновили су, у заједничком саопштењу, захтјев за поштовање њихових граница, након што је претходно Лендри саопштио да му је "част да служи како би Гренланд постао дио Сједињених Америчких Држава".

"Већ смо то рекли раније, сада понављамо. Националне границе и суверенитет држава су утемељени у међународном праву. Не можете анектирати друге земље", поручили су премијери у заједничком саопштењу, преноси "Гардијан".

Они су додали да су у питању ''основни принципи''.

Hapšenje, lisice

Свијет

Држављанин БиХ ојадио Аустрију за цифру од које се врти у глави

"Гренланд припада Гренланђанима и САД не би требало да преузму Гренланд. Очекујемо поштовање нашег заједничког територијалног интегритета", наводи се у саопштењу.

Претходно је дански министар спољних послова Ларс Локе Расмусен поручио да његова земља инсистира да сви, укључујући и Сједињене Америчке Државе, морају да поштују "територијални интегритет Краљевине Данске".

Портпарол ЕУ Ануар Ел Ануни такође је реаговао на Лендријеву изјаву, рекавши да територијални интегритет и суверенитет Краљевине Данске морају бити сачувани.

Трамп је на почетку свог другог предсједничког мандата, у јануару ове године, изјавио да намјерава да преузме Гренланд, наводећи као образложење његову стратешку позицију за безбједност САД, док је Данска, која посљедњих 300 година контролише ту арктичку територију, одбила да се одрекне Гренланда.

То није први покушај да САД купе Гренланд од Данске, а прве такве преговоре водио је амерички државни секретар Вилијам Х. Сиворд 1867. године, када договор није склопљен.

САД су 1946. године понудиле 100 милиона долара за ову територију, оцјењујући да је витално важна за националну безбједност, али је данска влада то одбила.

Трамп је покушао да купи Гренланд и током првог предсједничког мандата, али су данска и гренландска влада одбациле ту понуду из 2019. године.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Grenland

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Држављанин БиХ ојадио Аустрију за цифру од које се врти у глави

Свијет

Држављанин БиХ ојадио Аустрију за цифру од које се врти у глави

1 ч

0
Бикови испали из камиона и трче по улици

Свијет

Бикови испали из камиона и заузели пут

2 ч

0
Срушио се авион: Међу погинулима и двогодишње дијете

Свијет

Срушио се авион: Међу погинулима и двогодишње дијете

2 ч

0
Аутомобил улетио у групу људи на божићној паради, више повријеђених

Свијет

Аутомобил улетио у групу људи на божићној паради, више повријеђених

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

58

Младић (25) из Црне Горе избоден у Риму

09

58

Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера

09

52

Водите рачуна: Ово је грешка послије купања пса коју сви праве

09

51

Горјела кућа у Бањалуци

09

42

Хаос у Тирани, демонстранти покушали да спале Рамин кабинет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner