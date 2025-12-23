Logo
Држављанин БиХ ојадио Аустрију за цифру од које се врти у глави

23.12.2025

08:29

Држављанин БиХ ојадио Аустрију за цифру од које се врти у глави
Фото: Pexels

Педесетогодишњи држављанин Босне и Херцеговине извео је серију провала широм Аустрије, током којих је за 13 година починио више од 180 кривичних дјела и прибавио плијен вриједан око 195.000 евра.

Његова дугогодишња криминална каријера подсећа на филмски сценарио.

Иако су истражиоци на мјестима злочина редовно проналазили његове ДНК трагове, мушкарац са пребивалиштем у бечкој четврти Бригитенау успевао је да избјегне хапшење. Прву провалу извршио је још у марту 2012. године.

Према досадашњим сазнањима, дјеловао је у чак пет аустријских савезних покрајина. Најчешће мете била су предузећа и пословне зграде, у које је провалио 154 пута. На његовој листи нашле су се и образовне установе, ватрогасни домови, просторије различитих удружења, као и више јавних институција.

