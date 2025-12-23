Logo
Ово је најздравија биљка на свијету, а сада више нико неће да је користи

23.12.2025

08:25

Фото: Marina Leonova/Pexels

Зелена моћ природе налази се у коприви, биљци коју су наше баке некад користиле, али је временом пала у заборав.

Ипак, модерна истраживања су потврдила да ова биљка крије богатство важних нутријената попут селена, гвожђа, калцијума, мангана и магнезијума, те читав спектар витамина и минерала који су неопходни за наше тијело. Коприва може бити корисна у различитим облицима исхране, од чајева до тоника и додатака јелима. Осим тога, коприва побољшава метаболизам и здравље, јача имунитет и срце а одлична је и за мршављење.

Један од најједноставнијих начина да се користи ова моћна биљка је припрема воде од коприве.

Доручак оброк

Здравље

Нутриционисти упозоравају да је ово најгора јутарња навика

Само потопите неколико стабљика коприве у воду и оставите да одстоји. Може се пити током дана или користити за испирање косе. Коприва је позната као ефикасан природни лијек против перути, а истовремено ће освјежити косу и подстаћи њен раст. Важно је користити коприву из природе, а не из урбаног окружења, и избјегавати брање након кишовитих дана, преноси Крстарица.

