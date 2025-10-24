Обавезна зимска опрема у БиХ од 1. новембра: Правила, казне и савјети за возаче

Извор:
АТВ
24.10.2025
14:20
Коментари:0
Од 1. новембра у БиХ обавезна је зимска опрема. Сазнајте које гуме су дозвољене, колике су казне и како избјећи грешке на путу.
Од 1. новембра возачи широм Босне и Херцеговине морају имати одговарајућу зимску опрему на својим возилима. Иако многи чекају први снијег, закон јасно прописује период када је обавезно посједовати зимске гуме, а казне су све строже.
Према Закону о основама безбједности саобраћаја, обавезно је имати:
Гуме с ознакама М+С и пахуљицом (3ПМСФ) признате су као зимске. Све остало полиција може сматрати неисправним и кажњивим.
Ауто-мото
Да ли су M+S гуме зимске? Одговарамо на сва најчешћа питања
Возачи који не поштују обавезу зимске опреме ризикују казну од 40 до 500 КМ, уз могућност искључења возила из саобраћаја, а важно је напоменути да полиција најчешће контролише возила у јутарњим и вечерњим часовима, када су коловози најклизавији.
Зимске гуме чувајте у хладним, сувим просторијама, даље од извора топлоте.
Ако су монтиране на фелге – могу се слагати хоризонтално; ако нису – држите их усправно, уз повремено окретање. Тако се спречава деформација и продужава вијек трајања саме гуме.
Без обзира на временске прилике, зимска опрема је законска и безбједносна обавеза.
Правовремена припрема возила смањује ризик од несрећа и новчаних казни. Зато, наша топла препорука је да не чекате први снијег, већ да опремите своје возило на вријеме.
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч4
БиХ
6 ч2
Занимљивости
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
20
14
10
14
08
14
06
14
00
Тренутно на програму