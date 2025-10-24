Logo

Обавезна зимска опрема у БиХ од 1. новембра: Правила, казне и савјети за возаче

АТВ

24.10.2025

14:20

Фото: АТВ

Од 1. новембра у БиХ обавезна је зимска опрема. Сазнајте које гуме су дозвољене, колике су казне и како избјећи грешке на путу.

Од 1. новембра возачи широм Босне и Херцеговине морају имати одговарајућу зимску опрему на својим возилима. Иако многи чекају први снијег, закон јасно прописује период када је обавезно посједовати зимске гуме, а казне су све строже.

Шта подразумијева зимска опрема

Према Закону о основама безбједности саобраћаја, обавезно је имати:

  • четири зимске гуме с минималном дубином шаре од 4 мм,
  • или љетне гуме с истом дубином и ланцима за снијег у пртљажнику.

Гуме с ознакама М+С и пахуљицом (3ПМСФ) признате су као зимске. Све остало полиција може сматрати неисправним и кажњивим.

Гума, точак

Ауто-мото

Да ли су M+S гуме зимске? Одговарамо на сва најчешћа питања

Казне и посљедице

Возачи који не поштују обавезу зимске опреме ризикују казну од 40 до 500 КМ, уз могућност искључења возила из саобраћаја, а важно је напоменути да полиција најчешће контролише возила у јутарњим и вечерњим часовима, када су коловози најклизавији.

Савјети за сигурну зимску вожњу

  • Провјерите притисак у гумама, јер хладноћа смањује оптималну вриједност.
  • Уклоните снијег и лед са свих стакала и свјетала прије поласка.
  • Возите спорије и без наглих покрета, нарочито у кривинама.
  • Љетње гуме, ма колику дубину шаре имале, су јако лоше на температурама испод 7 °C.

Како чувати гуме ван сезоне

Зимске гуме чувајте у хладним, сувим просторијама, даље од извора топлоте.

Ако су монтиране на фелге – могу се слагати хоризонтално; ако нису – држите их усправно, уз повремено окретање. Тако се спречава деформација и продужава вијек трајања саме гуме.

Правила у околним земљама

  • Србија: обавезна зимска опрема од 1. новембра до 1. априла.
  • Хрватска: казне до 130 € ако немате одговарајуће гуме.
  • Словенија: период од 15. новембра до 15. марта.
  • Аустрија: казне и до 5.000 € у екстремним случајевима.

Закључак

Без обзира на временске прилике, зимска опрема је законска и безбједносна обавеза.

Правовремена припрема возила смањује ризик од несрећа и новчаних казни. Зато, наша топла препорука је да не чекате први снијег, већ да опремите своје возило на вријеме.

