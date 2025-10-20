Logo

Тојота постала највриједнији аутомобилски бренд на свијету

20.10.2025

22:36

Коментари:

0
Тојота постала највриједнији аутомобилски бренд на свијету
Фото: Pixabay

Упркос тржишним изазовима, аутомобилски сектор показује изузетну отпорност, закључила је агенција "Интербранд" у свом најновијем извјештају о највриједнијим свјетским брендовима у 2025. години.

Ова водећа консултантска компанија за процјену брендова још једном је потврдила да је Тојота највриједнији аутомобилски бренд на свијету.

Вриједност Тојоте порасла је за два одсто и достигла је 74.2 милијарде долара. Јапански гигант не само да је претекао Мерцедес, BMW и Теслу, већ се смјестио на шесто мјесто у глобалном поретку свих брендова. Испред ње су само технолошки дивови: Apple, Microsoft, Амазон, Google и Самсунг, док се одмах иза Тојоте налази Кока Кола.

ana nikolić-28082025

Сцена

Пало помирење Ралета и Ане Николић?

Аналитичари "Интербранда" оцијенили су да Тојотин раст показује колико повјерење купци имају у марку која репутацију поузданости, приступачне технологије и глобалне присутности гради деценијама.

Пад Мерцедеса

Иза Тојоте, на другом мјесту највриједнијих аутомобилских брендова, смјестио се Мерцедес-Бенз са вриједношћу од 50.1 милијарду долара.

Међутим, у поређењу са 2024. годином, то представља пад од чак 15 одсто. Мерцедес и даље држи 10. мјесто у укупном поретку глобалних брендова.

На трећем мјесту је BMW, чија је вриједност 46.8 милијарди долара, уз пад од 10 одсто. У укупном поретку брендова, налази се на 14. мјесту, наводи "Каматица".

Подијели:

Тагови:

Tojota

brend

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ово је нови генерални директор Поршеа

Ауто-мото

Ово је нови генерални директор Поршеа

13 ч

0
Ево како правилно комбиновати гуме, једна грешка вас може скупо коштати

Ауто-мото

Ево како правилно комбиновати гуме, једна грешка вас може скупо коштати

1 д

2
Таблице у БиХ јединствене у Европи, а на ово нико није обратио пажњу

Ауто-мото

Таблице у БиХ јединствене у Европи, а на ово нико није обратио пажњу

2 д

1
Волво представља паметни сигурносни појас

Ауто-мото

Волво представља паметни сигурносни појас

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Британски медији: ''Пинк Пантер'' стоји иза пљачке Лувра?

22

51

Опозив Мерцедесових комби возила због могућег ризика од повреда

22

49

Питала ChatGPT да јој састави добитну комбинацију за лутрију па освојила 86.000 евра

22

36

Тојота постала највриједнији аутомобилски бренд на свијету

22

30

Хорор: Тукао жену до смрти, па тијело бацио у бунар

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner