Тојота постала највриједнији аутомобилски бренд на свијету

Упркос тржишним изазовима, аутомобилски сектор показује изузетну отпорност, закључила је агенција "Интербранд" у свом најновијем извјештају о највриједнијим свјетским брендовима у 2025. години.
Ова водећа консултантска компанија за процјену брендова још једном је потврдила да је Тојота највриједнији аутомобилски бренд на свијету.
Вриједност Тојоте порасла је за два одсто и достигла је 74.2 милијарде долара. Јапански гигант не само да је претекао Мерцедес, BMW и Теслу, већ се смјестио на шесто мјесто у глобалном поретку свих брендова. Испред ње су само технолошки дивови: Apple, Microsoft, Амазон, Google и Самсунг, док се одмах иза Тојоте налази Кока Кола.
Аналитичари "Интербранда" оцијенили су да Тојотин раст показује колико повјерење купци имају у марку која репутацију поузданости, приступачне технологије и глобалне присутности гради деценијама.
Иза Тојоте, на другом мјесту највриједнијих аутомобилских брендова, смјестио се Мерцедес-Бенз са вриједношћу од 50.1 милијарду долара.
Међутим, у поређењу са 2024. годином, то представља пад од чак 15 одсто. Мерцедес и даље држи 10. мјесто у укупном поретку глобалних брендова.
На трећем мјесту је BMW, чија је вриједност 46.8 милијарди долара, уз пад од 10 одсто. У укупном поретку брендова, налази се на 14. мјесту, наводи "Каматица".
