Ово је нови генерални директор Поршеа

20.10.2025

10:44

Ово је нови генерални директор Поршеа

Надзорни одбор Порше АГ именовао је Мајкла Лајтерса за генералног директора Поршеа АГ, који ће званично преузети нову функцију 1. јануара 2026. године.

Лајтерс ће наслиједити Оливера Блума, који је десет година водио Порше АГ као генерални директор, а сада ће наставити да обавља функцију генералног директора Фолксваген групе.

Волфганг Порше, предсједник Надзорног одбора Порше АГ, рекао је да је Оливер Блум преузео значајну одговорност током изазовних времена и да је успјешно водио компанију. У својој улози генералног директора, Блум је обезбиједио рекордне финансијске резултате, почетну јавну понуду акција, улазак на нова међународна тржишта и успјехе у мотоспорту.

Занимљивости

Пар купио Порше за 70. годишњицу брака

Блум је рекао да је након десет година на челу Поршеа одлучио да се фокусира на Фолксваген групу.

''Масивне промјене на највећим појединачним тржиштима Поршеа, САД и Кини, поставиле су нове захтјеве нашем пословном моделу. Зато смо ове године структурно реорганизовали компанију и свеобухватно проширили нашу производну стратегију. Са пуном флексибилношћу у погонском склопу и побољшаном структуром трошкова, Порше је сада снажно позициониран за будућност. У својој улози у Фолксваген групи, пажљиво ћу пратити и подржавати даљи развој Поршеа“, додао је.

Лајтерс је извршни директор Мекларен Аутомотива од јула 2022. године, а прије тога је више од осам година био главни технолошки директор у Ферарију.

ILU-AUTO-220925

Ауто-мото

Пале акције „Поршеа“

Такође је добро упознат са Поршеом. Прије него што се придружио Ферарију, радио је у њемачкој компанији више од 13 година, гдје је био одговоран за линије Макан и Кајен, преноси Кликс.

