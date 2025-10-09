Пар купио Порше за 70. годишњицу брака

09.10.2025
12:58
Коментари:0
У Порше центру у Борнмуту у Енглеској навикли су на одређену клијентелу. Већина купаца изгледа богато и мирише на новац.
Када су Евансови ушли у салон, продавци су били изненађени јер нису могли да класификују 92-годишњи пар као типичне купце. Објаснили су да славе 70 година брака и да ће купити Порше на поклон.
Према Ревији ХАК, пар је могао себи да приушти Порше након дугог радног вијека. Евансови су одлучили да желе Порше 911 Карера са 394 КС и максималном брзином од 294 км/х.
Чим је Порше центар у Борнмуту објавио вијест на својим друштвеним мрежама, многи су коментарисали догађај, преноси Autoblog.rs.
Жене су у огромној већини коментарисале позитивно, док су мушкарци, с друге стране, подсмијавајући писали о трошењу насљедства или коментарисали да би им било тешко да уђу или изађу из Поршеа 911 у 92. години.
