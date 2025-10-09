Logo

Кад су објавили вјеридбу свекрва је почела да прави хаос, младенци је блокирали

09.10.2025

10:35

Коментари:

0
Кад су објавили вјеридбу свекрва је почела да прави хаос, младенци је блокирали
Фото: Pexels.com

Однос између свекрве и снаје је одвајкада на танком леду - познато је да то није међу омиљеним односима у породици, а ова прича ће, нажалост, то и потврдити.

Једна дјевојка је ријешила да подјели своју причу на друштвеним мрежама након што јој је свекрва буквално упропастила вјеридбу па и дан вјенчања.

Дјевојка по имену Роси је са момком који ће касније постати њен муж, тако да су се њихове породице међусобно познавале. Сви су се добро слагали, све док није донијета одлука да стану на луди камен. Као да је неко преокренуо прекидач у његовој мајци.

илу-срце-2809025

Здравље

Постоји разлика између "мушког и женског инфаркта"

Сваки пут када би Роси дошла у посјету, прво питање које би јој свекрва поставила било је: 'Када се враћаш у Јуту?', јер су Роси и њен тадашњи дечко тада били у вези на даљину.

Роси се никада није осјећала добродошло у кући своје свекрве, и једноставно се нису слагале.

Када су Роси и њен дечко одлучили да се вјенчају, сјели су за вечеру како би о томе разговарали, али је његова мајка то искористила као прилику да нападне Роси и покуша да уништи њихову везу.

Рекла је Роси да јој уништава сина јер га приморава да се пресели на други крај земље и да не уписује одмах постдипломске студије, све то само да би се оженио њом.

gasprom nis pumpa

Република Српска

Хоће ли санкције НИС-у погодити Републику Српску?

Покушала је да га убеди да та емотивна веза није вредна тога.

Роси је одлучила да се одбрани и рекла свекрви да, ако не промијени своје понашање, њихова будућа дјеца неће имати мјесто у њеном животу. То је изазвало праву хистерију код свекрве.

Неколико дана касније, бака њеног будућег мужа их је позвала да сврате, а затим је кренула да држи предавање Роси о томе колико је била безобразна и непристојна. Када је Роси устала да оде, бака ју је гурнула назад у столицу и рекла јој да заћути.

Мјесецима касније, Роси је покушала да се помири са његовом баком и позвала је на кафу. Бака се појавила, али је одмах рекла да се неће извинити и да Роси опет треба да ћути и слуша.

На крају је све дошло до тачке када је Роси морала да постави јасне границе са породицом свог мужа поводом њиховог вјенчања. На свадбеној прослави, његова мајка је задржана на имању и морала је да буде испраћена од стране полиције јер је правила сцену заједно са још неколико чланова породице.

policija rs

Хроника

Пијани Бањалучанин показивао полни орган

Након што су сви избачени, слали су претеће поруке Роси и њеном мужу. Провели су пола ноћи у сузама, а Роси се напила послије прославе јер није жељела да се ничега сјећа. Касније је њен муж суочио своју мајку с њеним понашањем и од тада више није проговорио ни ријеч с њом.

"Хмм, гдје је био твој муж у свему томе? Требало је да виче и стане мајци за врат због тебе", "Шта се дешава са већином свекрва? Ово је смијешно. Тако ми је жао што си морала да прођеш кроз то. И ја имам ужасну свекрву која је покушала да ми уништи вјенчање и наљутила се када нисам хтјела да остане са мном и мојим пријатељицама у апартману за младу након што јој је била сређена фризура. Извини, жељела сам да будем окружена људима који ме заиста воле. Не онима због којих се осјећам грозно. Прешла је границе и била је надрндана током цијелог вјенчања. Нисам чак ни жељела да буде тамо, нити да се сређује са нама, али морала сам да направим компромис јер је ипак то мајка мог мужа. Од тада сам је блокирала јер ми је послала одвратну поруку у којој ме окривљује за све и говори како сам била зла према њој… а једино што сам јој рекла послије вјенчања било је да ми се није допало то што је намјерно игнорисала границе које смо поставили и покушала да дан учини 'својим'. Мрзи ме од првог дана без икаквог разлога. Сада је блокирана и нећу имати никакав однос с њом"... били су неки од коментара.

(chipchick)

Подијели:

Тагови:

свекрва

snaha

odnos

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Спремају се да све заташкају

Свијет

Орбан: Спремају се да све заташкају

2 ч

0
Сезона прехлада и грипа је почела: Главни узрок - ослабљен имунитет

Бања Лука

Сезона прехлада и грипа је почела: Главни узрок - ослабљен имунитет

2 ч

0
Хоће ли санкције НИС-у погодити Републику Српску?

Република Српска

Хоће ли санкције НИС-у погодити Републику Српску?

1 ч

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Регион

Оптужен за насиље у породици: Тукао жену пред дјецом, вукао је за косу и ударао даљинским

1 ч

0

Више из рубрике

Три знака ће се обогатиће на играма на срећу до 16. октобра

Занимљивости

Три знака ће се обогатиће на играма на срећу до 16. октобра

2 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Дневни хороскоп за 9. октобар: Дјевица често размишља о једној особи, Јарцу се допада особа са посла

4 ч

0
Ова два хороскопска знака ће ускоро пливати у парама

Занимљивости

Ова два хороскопска знака ће ускоро пливати у парама

14 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Три знака скидају огроман терет са леђа, почиње путовање оптимизма и среће

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

11

59

Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

11

56

Станивуковић погазио Скупштину и дао Кончару уговор од 35 милиона КМ

11

55

Хрватска спремна купити Нафтну индустрију Србије

11

48

Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner