Кад су објавили вјеридбу свекрва је почела да прави хаос, младенци је блокирали

Однос између свекрве и снаје је одвајкада на танком леду - познато је да то није међу омиљеним односима у породици, а ова прича ће, нажалост, то и потврдити.
Једна дјевојка је ријешила да подјели своју причу на друштвеним мрежама након што јој је свекрва буквално упропастила вјеридбу па и дан вјенчања.
Дјевојка по имену Роси је са момком који ће касније постати њен муж, тако да су се њихове породице међусобно познавале. Сви су се добро слагали, све док није донијета одлука да стану на луди камен. Као да је неко преокренуо прекидач у његовој мајци.
Сваки пут када би Роси дошла у посјету, прво питање које би јој свекрва поставила било је: 'Када се враћаш у Јуту?', јер су Роси и њен тадашњи дечко тада били у вези на даљину.
Роси се никада није осјећала добродошло у кући своје свекрве, и једноставно се нису слагале.
Када су Роси и њен дечко одлучили да се вјенчају, сјели су за вечеру како би о томе разговарали, али је његова мајка то искористила као прилику да нападне Роси и покуша да уништи њихову везу.
Рекла је Роси да јој уништава сина јер га приморава да се пресели на други крај земље и да не уписује одмах постдипломске студије, све то само да би се оженио њом.
Покушала је да га убеди да та емотивна веза није вредна тога.
Роси је одлучила да се одбрани и рекла свекрви да, ако не промијени своје понашање, њихова будућа дјеца неће имати мјесто у њеном животу. То је изазвало праву хистерију код свекрве.
Неколико дана касније, бака њеног будућег мужа их је позвала да сврате, а затим је кренула да држи предавање Роси о томе колико је била безобразна и непристојна. Када је Роси устала да оде, бака ју је гурнула назад у столицу и рекла јој да заћути.
Мјесецима касније, Роси је покушала да се помири са његовом баком и позвала је на кафу. Бака се појавила, али је одмах рекла да се неће извинити и да Роси опет треба да ћути и слуша.
На крају је све дошло до тачке када је Роси морала да постави јасне границе са породицом свог мужа поводом њиховог вјенчања. На свадбеној прослави, његова мајка је задржана на имању и морала је да буде испраћена од стране полиције јер је правила сцену заједно са још неколико чланова породице.
Након што су сви избачени, слали су претеће поруке Роси и њеном мужу. Провели су пола ноћи у сузама, а Роси се напила послије прославе јер није жељела да се ничега сјећа. Касније је њен муж суочио своју мајку с њеним понашањем и од тада више није проговорио ни ријеч с њом.
"Хмм, гдје је био твој муж у свему томе? Требало је да виче и стане мајци за врат због тебе", "Шта се дешава са већином свекрва? Ово је смијешно. Тако ми је жао што си морала да прођеш кроз то. И ја имам ужасну свекрву која је покушала да ми уништи вјенчање и наљутила се када нисам хтјела да остане са мном и мојим пријатељицама у апартману за младу након што јој је била сређена фризура. Извини, жељела сам да будем окружена људима који ме заиста воле. Не онима због којих се осјећам грозно. Прешла је границе и била је надрндана током цијелог вјенчања. Нисам чак ни жељела да буде тамо, нити да се сређује са нама, али морала сам да направим компромис јер је ипак то мајка мог мужа. Од тада сам је блокирала јер ми је послала одвратну поруку у којој ме окривљује за све и говори како сам била зла према њој… а једино што сам јој рекла послије вјенчања било је да ми се није допало то што је намјерно игнорисала границе које смо поставили и покушала да дан учини 'својим'. Мрзи ме од првог дана без икаквог разлога. Сада је блокирана и нећу имати никакав однос с њом"... били су неки од коментара.
