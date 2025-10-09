Logo

Оптужен за насиље у породици: Тукао жену пред дјецом, вукао је за косу и ударао даљинским

СРНА

09.10.2025

10:08

Општинско државно тужилаштво у Ријеци подигло је оптужницу против тридесетпетогодишњег И.Д. са острва Крк због кривичниг дјела насиље у породици и повреде права дјетета.

Оптужница терети И.Д. да је од новембра 2023. до априла ове године у породичном дому на Крку физички и психички злостављао своју супругу, те излагао њихово двоје малољетне дјеце непримјереним поступцима.

Тужилаштво наводи да је окривљени учестало галамио на своју супругу, повлачио је за косу, ударао даљинским управљачем по леђима, шамарао, вријеђао и називао погрдним именима.

Полиција Црна Гора

Регион

Д‌јечак из Сарајева брутално претучен у Подгорици: Пријећено и његовој мајци

У оптужници се описује више инцидената физичког насиља, укључујући случај када је, према наводима, насилник жртву ухватио за врат и сјео на њен стомак, због чега је прокрварила.

Према оптужници, сценама насиља била су изложена и малољетна дјеца, а оптужени је пред њима вријеђао и физички насртао на њихову мајку, а сина је вербално и физички кажњавао.

Nasilje nad ženama

Свијет

Родитељи тукли и дрогирали кћерку, па је приморали на брак

У оптужници се наводи и инцидент од 10. децембра прошле године, када је вртић пријавио непримјерено понашање оца према дјетету. Према пријави васпитачица, окривљени је приликом преузимања сина из вртића дијете настојао да смири "тресући га и псујући", због чега је васпитачица морала да интервенише.

Супруга оптуженог рекла је да је ситуација у породици постала нарочито тешка од јануара прошле године, уз акценат да раније није пријављивала насиље јер се морала финансијски обезбиједити.

Тужилаштво за окривљеног тражи јединствену казну затвора у трајању од једне године, а условно три године. Случај је тренутно у поступку пред Општинским судом у Ријеци.

Тагови:

Хрватска

Rijeka

nasilje nad ženama

насиље у породици

