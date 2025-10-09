Оптужен за насиље у породици: Тукао жену пред дјецом, вукао је за косу и ударао даљинским

Извор:
СРНА
09.10.2025
10:08
Општинско државно тужилаштво у Ријеци подигло је оптужницу против тридесетпетогодишњег И.Д. са острва Крк због кривичниг дјела насиље у породици и повреде права дјетета.
Оптужница терети И.Д. да је од новембра 2023. до априла ове године у породичном дому на Крку физички и психички злостављао своју супругу, те излагао њихово двоје малољетне дјеце непримјереним поступцима.
Тужилаштво наводи да је окривљени учестало галамио на своју супругу, повлачио је за косу, ударао даљинским управљачем по леђима, шамарао, вријеђао и називао погрдним именима.
У оптужници се описује више инцидената физичког насиља, укључујући случај када је, према наводима, насилник жртву ухватио за врат и сјео на њен стомак, због чега је прокрварила.
Према оптужници, сценама насиља била су изложена и малољетна дјеца, а оптужени је пред њима вријеђао и физички насртао на њихову мајку, а сина је вербално и физички кажњавао.
У оптужници се наводи и инцидент од 10. децембра прошле године, када је вртић пријавио непримјерено понашање оца према дјетету. Према пријави васпитачица, окривљени је приликом преузимања сина из вртића дијете настојао да смири "тресући га и псујући", због чега је васпитачица морала да интервенише.
Супруга оптуженог рекла је да је ситуација у породици постала нарочито тешка од јануара прошле године, уз акценат да раније није пријављивала насиље јер се морала финансијски обезбиједити.
Тужилаштво за окривљеног тражи јединствену казну затвора у трајању од једне године, а условно три године. Случај је тренутно у поступку пред Општинским судом у Ријеци.
Тренутно на програму