Велика акција: Приведени глумци и пјевачи, међу њима и позната учесница Евровизије

Извор:
Телеграф
09.10.2025
09:53
Коментари:0
Полиција у Турској је у сриједу ухапсила 19 глумаца, инфлуенсера и пјевача у оквиру велике операције против дроге.
Међу онима који су одведени у просторије жандармерије у Истанбулу су и Хадисе Ачикгез, која је учествовала на такмичењу за Пјесму Евровизије 2016. године.
Међу људима позваним на испитивање били су глумци Демет Евгар, Озге Озпиринци, Мерт Јазиџиоглу, Кан Јилдирим, Кубилаи Ака, Берак Тузунатац и Мериц Арал, пјевачи Хадисе Ачикгез и Ирем Дерици, инфлуенсер Дујгу Озаслан и утицајни пар Дилан и Енгин Полат.
Адвокатица Дилан Полат, Севинч Хороз, рекла је да је њена клијенткиња претходно прошла тестове који су потврдили да није користила дрогу.
"Ако се ово сматра недовољним, спремни смо да се подвргнемо новом тесту. Немогуће је разумијети шта се догодило", рекла је она.
Полат, која је изградила вишемилионски посао у области љепоте, имала је неколико сукоба са законом у посљедње двије године. Ухапшена је прошлог марта под оптужбом за куповину и посједовање дроге и укључена је у суђење које се односи на оптужбе за прање новца и утају пореза.
Објављено је да за ниједном од познатих особа не постоји налог за хапшење и да ће бити пуштене након узимања изјава и узорака крви.
Истрагу спроводи Канцеларија за борбу против шверца, наркотика и економског криминала при Истанбулском тужилаштву, а власти наводе да је истрага усмјерена на утврђивање да ли су осумњичени користили дрогу и да ли таква употреба крши турски закон.
