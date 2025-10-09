Logo

Колико ће бити потребно новца за обнову Појаса Газе

09.10.2025

08:47

Коментари:

0
Колико ће бити потребно новца за обнову Појаса Газе

Након евентуалног постизања прекида ватре, биће потребне 52 милијарде долара за обнову разореног Појаса Газе, рекао је директор Канцеларије Уједињених нација за услуге и пројекте (УНОПС) Хорхе Мореира да Силва.

"Потребно нам је 52 милијарде долара за поновно изградњу сектора Газе. Око 80 одсто инфраструктуре у Гази потпуно је уништено", рекао је представник УН за "Ал Џазиру".

gaza

Свијет

Постигнут договор о првој фази: Хамас за викенд пушта таоце, Израел повлачи трупе

Да Силва је истовремено истакао да би прва фаза процеса обнове било уклањање рушевина.

Он је нагласио да ће реконструкција моћи да почне тек након постизања договора о трајном прекиду ватре.

Подијели:

Тагови:

Gaza

Хамас

Израел

Палестина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Земљотрес јачине 4,9 степени погодио Турску

Свијет

Земљотрес јачине 4,9 степени погодио Турску

4 ч

0
Макрон ће у наредних 48 сати именовати новог премијера Француске

Свијет

Макрон ће у наредних 48 сати именовати новог премијера Француске

4 ч

0
Постигнут договор о првој фази: Хамас за викенд пушта таоце, Израел повлачи трупе

Свијет

Постигнут договор о првој фази: Хамас за викенд пушта таоце, Израел повлачи трупе

5 ч

0
Трампа током говора прекинуо Рубио, донио му важну поруку руком написану

Свијет

Трампа током говора прекинуо Рубио, донио му важну поруку руком написану

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

11

59

Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

11

56

Станивуковић погазио Скупштину и дао Кончару уговор од 35 милиона КМ

11

55

Хрватска спремна купити Нафтну индустрију Србије

11

48

Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner