Колико ће бити потребно новца за обнову Појаса Газе

Након евентуалног постизања прекида ватре, биће потребне 52 милијарде долара за обнову разореног Појаса Газе, рекао је директор Канцеларије Уједињених нација за услуге и пројекте (УНОПС) Хорхе Мореира да Силва.
"Потребно нам је 52 милијарде долара за поновно изградњу сектора Газе. Око 80 одсто инфраструктуре у Гази потпуно је уништено", рекао је представник УН за "Ал Џазиру".
Да Силва је истовремено истакао да би прва фаза процеса обнове било уклањање рушевина.
Он је нагласио да ће реконструкција моћи да почне тек након постизања договора о трајном прекиду ватре.
