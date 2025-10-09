Logo

Макрон ће у наредних 48 сати именовати новог премијера Француске

Извор:

Танјуг

09.10.2025

07:33

Коментари:

0
Макрон ће у наредних 48 сати именовати новог премијера Француске
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Француски предсједник Емануел Макрон именоваће у наредних 48 сати новог премијера те земље, саопштено је синоћ из Јелисејске палате.

У саопштењу се наводи да је Макрон захвалан доскорашњем премијеру Себастијену Лекорнију на "његовом раду обављеном у протеклих 48 сати" и да је "усвојио његове закључке", јавља БФМ телевизија.

Током интервјуа за телевизију Франс2 раније вечерас, Лекорни је такође најавио да ће Макрон именовати новог премијера у наредних 48 сати.

''Истина је да ме је предсједник Републике вратио на 48 сати јер је постојала мрежа за вођење завршних преговора. Поднио сам оставку у понедјељак ујутро. Мислим да сам показао да не јурим посао. Пристао сам да радим у условима који нису били лаки. Сматрам да је моја мисија завршена'', рекао је Лекорни.

Емануел Макрон 06092025

Свијет

Скупштина Француске одбацила приједлог за опозив Макрона

Он је оцијенио да још није време да Француска добије новог предсједника.

Себастијен Лекорни, који је именован за премијера 9. септембра и формирао владу свега 14 сати пре оставке, био је трећи француски премијер за мање од годину дана, а пети за две године.

Он је 5. октобра именовао министре у својој влади, а сутрадан је поднио оставку на премијерско мјесто.

Емануел Макрон 06092025

Свијет

Макроне, губиш

У посљедња три дана водио је разговоре са представницима политичких снага о томе ко би могао да води кабинет, а неке странке захтјевају премијера из љевице.

Подијели:

Тагови:

Емануел Макрон

premijer

Француска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лидер Националног окупљања се обратио "политичкој сирочади"

Свијет

Лидер Националног окупљања се обратио "политичкој сирочади"

1 д

0
Атал: Не разумијем предсједникове одлуке

Свијет

Атал: Не разумијем предсједникове одлуке

1 д

0
Ле Пен: Пред Макроном два пута

Свијет

Ле Пен: Пред Макроном два пута

2 д

0
Медведев о паду француске Владе: Макрон је само "бриљантан адвокат Кијева"

Свијет

Медведев о паду француске Владе: Макрон је само "бриљантан адвокат Кијева"

2 д

0

Више из рубрике

Постигнут договор о првој фази: Хамас за викенд пушта таоце, Израел повлачи трупе

Свијет

Постигнут договор о првој фази: Хамас за викенд пушта таоце, Израел повлачи трупе

1 ч

0
Трампа током говора прекинуо Рубио, донио му важну поруку руком написану

Свијет

Трампа током говора прекинуо Рубио, донио му важну поруку руком написану

1 ч

0
Пензионер илегално доводио његоватељице из БиХ у Њемачку

Свијет

Пензионер илегално доводио његоватељице из БиХ у Њемачку

9 ч

0
Трамп: Градоначелник је неспособан, а гувернер у заблуди

Свијет

Трамп: Градоначелник је неспособан, а гувернер у заблуди

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

15

Свијету пријети опасност од смртоносне болести: Ове особе су најугроженије

08

08

Скупљен новац за Албину: Оперска дива из Бањалуке иде на операцију у Минхен

08

04

Ево какво нас вријеме очекује данас

08

02

Халид остварио сан д‌јеци болесној од рака: "Марта је изгубила битку, али је тог дана свијет био љепши"

08

00

Дневни хороскоп за 9. октобар: Дјевица често размишља о једној особи, Јарцу се допада особа са посла

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner