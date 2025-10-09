Макрон ће у наредних 48 сати именовати новог премијера Француске

Извор:
Танјуг
09.10.2025
07:33
Француски предсједник Емануел Макрон именоваће у наредних 48 сати новог премијера те земље, саопштено је синоћ из Јелисејске палате.
У саопштењу се наводи да је Макрон захвалан доскорашњем премијеру Себастијену Лекорнију на "његовом раду обављеном у протеклих 48 сати" и да је "усвојио његове закључке", јавља БФМ телевизија.
Током интервјуа за телевизију Франс2 раније вечерас, Лекорни је такође најавио да ће Макрон именовати новог премијера у наредних 48 сати.
''Истина је да ме је предсједник Републике вратио на 48 сати јер је постојала мрежа за вођење завршних преговора. Поднио сам оставку у понедјељак ујутро. Мислим да сам показао да не јурим посао. Пристао сам да радим у условима који нису били лаки. Сматрам да је моја мисија завршена'', рекао је Лекорни.
Скупштина Француске одбацила приједлог за опозив Макрона
Он је оцијенио да још није време да Француска добије новог предсједника.
Себастијен Лекорни, који је именован за премијера 9. септембра и формирао владу свега 14 сати пре оставке, био је трећи француски премијер за мање од годину дана, а пети за две године.
Он је 5. октобра именовао министре у својој влади, а сутрадан је поднио оставку на премијерско мјесто.
Макроне, губиш
У посљедња три дана водио је разговоре са представницима политичких снага о томе ко би могао да води кабинет, а неке странке захтјевају премијера из љевице.
