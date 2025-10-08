Трамп: Градоначелник је неспособан, а гувернер у заблуди

Извор:
08.10.2025
Предсједник САД Доналд Трамп наставио је јавно да критикује демократе на челу америчких градова, овог пута усмјеривши прст у Чикаго и савезне власти Илиноиса.
"Градоначелник је неспособан. Гувернер је у заблуди. Чикаго је у хаосу, а амерички народ плаћа цијену. Чикагу не требају политички спинови – потребна му је помоћ", саопштила је Бијела кућа на друштвеној мрежи X.
An incompetent Mayor. A delusional Governor. Chicago is in chaos, and the American people are paying the price.— The White House (@WhiteHouse) October 8, 2025
Chicago doesn't need political spin—it needs HELP. pic.twitter.com/INR42XBdqA
На објављеном видео снимку чује се Трампов глас како говори о великом криминалу у граду, бандама и дроги, као и о илегалним уљезима који су преплавили улице и трују дјецу.
Бијела кућа је најавила нове рације које ће спроводити имиграциона служба (ИЦЕ), усмјерене на незаконите имигранте, док Трамп истовремено разматра слање Националне гарде у поједине урбане средине погођене порастом криминала и мигрантском кризом.
Чикаго се у његовој реторици већ годинама појављује као пример града у којем, како тврди, демократска власт није у стању да заштити становнике од насиља банди и све већег броја убистава. Најновији напад на локалне челнике уклапа се у ширу стратегију председника да прикаже демократске градове као симболе неспособности и хаоса, док себе представља као јединог који може да уведе ред.
Очекује се да ће Трамп у наредним недјељама интензивирати обрачун са демократским гувернерима и градоначелницима, док се његова администрација припрема за нове акције Националне гарде и полицијских агенција усмерених на безбједност и миграције.
(Б92)
