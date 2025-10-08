Logo

Трамп: Градоначелник је неспособан, а гувернер у заблуди
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп наставио је јавно да критикује демократе на челу америчких градова, овог пута усмјеривши прст у Чикаго и савезне власти Илиноиса.

"Градоначелник је неспособан. Гувернер је у заблуди. Чикаго је у хаосу, а амерички народ плаћа цијену. Чикагу не требају политички спинови – потребна му је помоћ", саопштила је Бијела кућа на друштвеној мрежи X.

На објављеном видео снимку чује се Трампов глас како говори о великом криминалу у граду, бандама и дроги, као и о илегалним уљезима који су преплавили улице и трују дјецу.

Бијела кућа је најавила нове рације које ће спроводити имиграциона служба (ИЦЕ), усмјерене на незаконите имигранте, док Трамп истовремено разматра слање Националне гарде у поједине урбане средине погођене порастом криминала и мигрантском кризом.

Дарко Лазић

Сцена

Бивша вјереница пјевача о прослави на коју није била позвана: ''Не бих ни дошла''

Чикаго се у његовој реторици већ годинама појављује као пример града у којем, како тврди, демократска власт није у стању да заштити становнике од насиља банди и све већег броја убистава. Најновији напад на локалне челнике уклапа се у ширу стратегију председника да прикаже демократске градове као симболе неспособности и хаоса, док себе представља као јединог који може да уведе ред.

Очекује се да ће Трамп у наредним недјељама интензивирати обрачун са демократским гувернерима и градоначелницима, док се његова администрација припрема за нове акције Националне гарде и полицијских агенција усмерених на безбједност и миграције.

