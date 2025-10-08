Logo

Најсрећнија Рускиња: Два пута добила на лутрији у једној години

08.10.2025

21:37

Лутрија лото листић
Фото: Waldemar Brandt/Pexels

Једна Московљанка је два пута у једној години освојила награду на лутрији - једном скоро 300.000 евра, други пут око 1.000, пренијели су данас руски медији.

Жена из Москве купила је онлајн тикете за лутрију "Спортлото 6 од 45" прије спавања и у 01 сат ујутру сазнала да је освојила 27,5 милиона рубаља (око 298.461 евра), преноси РИА Новости.

Овај добитак она је освојила након што је раније ове године већ била добитник награде друге лутрије на којој је награђена са 100.000 рубаља (око 1.085 евра), рекао је за руску новинску агенцију представник Столотоа, највећег руски приређивач игара на срећу, преноси Тан‌југ.

"Почетком 2025. године, становница Московске области Гулнара Г. освојила је 100.000 рубаља на лутрији "Спортлото 6 од 45", а неколико мјесеци касније освојила је супер награду играјући такође "Спортлото 5 од 36", саопштила је компанија.

Гулнара је продајни консултант у индустрији љепоте, а слободно вријеме проводи обављајући кућне послове и проводећи вријеме са својом д‌јецом.

Ова жена је рекла да планира да искористи свој добитак да купи кућу за ћерку и нови аутомобил за себе.

Таг:

lutrija

