Чистачица из Србије ножем напала бившег колегу, избола његову жену

08.10.2025
22:49
Протеклог викенда дошло је до озбиљног сукоба међу бившим запосленима једне фирме за чишћење у бечком округу Виринг.
Наиме, троје бивших колега састало се приватно, у стану 65-годишњег мушкарца, гдје је убрзо избила жучна расправа.
Према полицијским наводима, у једном тренутку вербални сукоб је ескалирао: 56-годишња жена, поријеклом из Србије, напала је 65-годишњег бившег колегу ножем. У инцидент се умијешала и његова супруга (54), која је покушала да га заштити, али је том приликом и сама задобила повреде.
Када је полиција стигла на лице мјеста, у стану су затекли само брачни пар. У кухињи је пронађен и одузет нож којим је извршен напад. Повријеђена жена је збринута од стране хитне помоћи и превезена у болницу.
У почетку идентитет нападачице није био потпуно јасан, али су истражитељи убрзо успели да је идентификују. По налогу тужилаштва, 56-годишња Српкиња је ухапшена у свом стану и тренутно се налази у полицијском притвору, пишу Независне.
Полиција наводи да је повод сукоба био спор око новца, а случај је сада у надлежности државног тужилаштва.
