Чистачица из Србије ножем напала бившег колегу, избола његову жену

08.10.2025

22:49

Чистачица из Србије ножем напала бившег колегу, избола његову жену
Фото: Unsplash

Протеклог викенда дошло је до озбиљног сукоба међу бившим запосленима једне фирме за чишћење у бечком округу Виринг.

Наиме, троје бивших колега састало се приватно, у стану 65-годишњег мушкарца, гд‌је је убрзо избила жучна расправа.

Према полицијским наводима, у једном тренутку вербални сукоб је ескалирао: 56-годишња жена, поријеклом из Србије, напала је 65-годишњег бившег колегу ножем. У инцидент се умијешала и његова супруга (54), која је покушала да га заштити, али је том приликом и сама задобила повреде.

Када је полиција стигла на лице мјеста, у стану су затекли само брачни пар. У кухињи је пронађен и одузет нож којим је извршен напад. Повријеђена жена је збринута од стране хитне помоћи и превезена у болницу.

У почетку идентитет нападачице није био потпуно јасан, али су истражитељи убрзо успели да је идентификују. По налогу тужилаштва, 56-годишња Српкиња је ухапшена у свом стану и тренутно се налази у полицијском притвору, пишу Независне.

Полиција наводи да је повод сукоба био спор око новца, а случај је сада у надлежности државног тужилаштва.

Свијет

Познат идентитет ухапшених Турака: Због дроге "пали" познати глумци и пјевачи

