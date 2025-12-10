Песков: Москва жели трајан мир, а не примирје

Извор:
СРНА
10.12.2025
11:10
Коментари:0
За Русију је трајни и одрживи мир приоритет у односу на примирје, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Ми радимо на миру, а не на примирју", рекао је Песков, коментаришући изјаву предсједника Украјине Владимира Зеленског у вези са спремношћу Кијева за "енергетско примирје".
Према ријечима Пескова, за Москву је апсолутни приоритет трајан и одржив мир који ће бити постигнут потписивањем релевантних докумената, пренио је ТАСС.
Република Српска
Шеранић: Српска добија центар за токсикологију
Зеленски је раније изјавио да Кијев ради на приједлогу за "енергетско примирје" са Русијом, нагласивши да очекује од Москве да спроведе тај механизам.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
12
13
09
13
05
13
04
12
59
Тренутно на програму