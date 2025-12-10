Logo
Песков: Москва жели трајан мир, а не примирје

СРНА

10.12.2025

11:10

Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

За Русију је трајни и одрживи мир приоритет у односу на примирје, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Ми радимо на миру, а не на примирју", рекао је Песков, коментаришући изјаву предсједника Украјине Владимира Зеленског у вези са спремношћу Кијева за "енергетско примирје".

Према ријечима Пескова, за Москву је апсолутни приоритет трајан и одржив мир који ће бити постигнут потписивањем релевантних докумената, пренио је ТАСС.

Зеленски је раније изјавио да Кијев ради на приједлогу за "енергетско примирје" са Русијом, нагласивши да очекује од Москве да спроведе тај механизам.

