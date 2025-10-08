Наставља се обустава рада владе: Сенат САД поново одбацио закон

08.10.2025
22:46
Коментари:0
Амерички Сенат поново данас није усвојио закон о краткорочном финансирању владе до 21. новембра, а обустава рада владе ушла је у осми дан.
Сенат је одбацио закон који је усвојио Представнички дом са 54 гласа "за" и 45 гласова "против", јер није достигнут праг од 60 гласова "за" потребних за усвајање закона, преноси Си-Ен-Ен.
То је био шести покушај усвајања закона о финансирању.
Сенат је такође одбацио верзију закона демократа о финансирању, која укључује неколико одредби о здравственој заштити. Неуспјех у усвајању двоструких закона оставља Вашингтон у пат-стопу.
Блокада рада владе САД почела је 1. октобра, на почетку фискалне 2026. године, након што су демократе у Сенату одбациле краткорочни закон о финансирању који би омогућио да савезна министарства остану отворена до 21. новембра.
Демократе одбијају да дају подршку приједлогу републиканаца без већих уступака, са фокусом на здравствену његу.
