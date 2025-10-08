Пензионер илегално доводио његоватељице из БиХ у Њемачку

08.10.2025
22:57
Коментари:0
Суд у Раштату осудио је 71-годишњег пензионера из овог града на 11 мјесеци условно и казну од 10.000 евра јер је илегално посредовао у запошљавању његоватељица из Босне и Херцеговине.
Према наводима суда, он је организовао долазак жена из Босне и Херцеговине које су пружале услуге кућне његе старијим особама. Међутим, за такву врсту посредовања у Њемачкој је обавезна посебна дозвола, коју он није поседовао.
Истрага је показала да је он био посредник између породица којима је била потребна помоћ и његоватељица. Тиме је прекршио Закон о раду и запошљавању, јер је посредовање у запошљавању дозвољено искључиво регистрованим и лиценцираним агенцијама.
Тужилаштво га терети да је ово илегално обављао у периоду од 2016. до 2021. године, а до његоватељица је долазио оглашавајући се у локалним новинама. Жене које су долазиле из БиХ нису имале радну дозволу нити су биле социјално осигуране. Он је на том посредовању, кад се узму у обзир и године, зарадио “приличну суму новца”.
Суд је нагласио да се оваквим поступцима угрожавају и неговатељице и корисници услуга, јер се често ради о несигурним радним условима, нејасним уговорима и могућим злоупотребама.
То је потврдио и један од свједока који је рекао да запослио једну такву његоватељицу те да јој је плаћао “на руке”. Ипак, након одређеног времена, та жена је само напрасно окончала радни однос и бригу о његовој мајци. Он то тада није знао, али те жене су долазиле у Њемачку на туристичку визу и могле су остати максимално три мјесеца.
Како је навео судија, овај случај дио је шире борбе против илегалног запошљавања у сектору кућне његе, који је у Њемачкој веома осјетљив због све већег броја старијих људи којима је потребна помоћ, али и због честих покушаја да се заобиђу законске регулативе, преносе Независне.
