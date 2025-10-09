Орбан: Бриселско заташкавање грешака Фон дер Лајен се наставља

Извор:
Танјуг
09.10.2025
09:14
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је након гласања о имунитету неколико посланика Европског парламента у уторак, да се Брисел спрема да "заташка" грешке предсједнице Европске комисије (ЕК) Урсуле фон дер Лајен.
Орбан је на Фејсбуку рекао да је Фон дер Лајен "угушила европску индустрију зеленим политикама", склопила "катастрофалан трговински споразум" са САД, дозволила неконтролисани прилив миграната и финансирала рат између Русије и Украјине више од три године, пренио је МТИ.
Мађарски премијер је додао да ће "лијеви либерали" поново заштитити предсједницу ЕК, као што су то учинили за лидера странке Тиса током уторка, и да Брисел користи заједнички циљ да "веже сваку државу чланицу за бриселски јарам, укључујући Мађарску".
''Након гласања о имунитету у уторак, бриселско прање веша поново почиње данас. Она која данас треба да се опере није нико други до сама предсједница Европске комисије, Урсула фон дер Лајен'' написао је Орбан на својој страници на друштвеним мрежама прије данашњег гласања о приједлогу за изгласавање неповјерења поднесеном против предсједнице Европске комисије, преноси Хирадо.
Орбан је најавио да ће Мађарска наставити да се противи таквим политикама, прво на данашњем гласању у ЕП, а потом и током предстојећег "Марша мира".
Хирадо подсећа да је посљедњи пут гласање о повјерењу Урсули фон дер Лајен одржано је 10. јула. Расправа о гласању о неповјерењу европском законодавном тијелу почела је у понедељак, прије актуелног гласања, које је заказано за данас у 12 часова.
