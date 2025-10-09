Три медвједа ушла на сеоско имање и оштетили 35 кошница пчела

09.10.2025
09:12
Коментари:0
Медвједи су у једном селу на КиМ оштетили кошнице са пчелама, а вршљали су и по локалном гробљу.
Три медвједа су, како се сумња, ушла на имање у селу Блаце у општини Сува Река, на којем су оштетили 35 кошница пчела, док су прије неколико дана оштетили и гробље у истом селу.
Свијет
Медвјед напао двоје људи у супермаркету!
Случај је за Репортери потврдио портпарол Полиције за регион Призрена, Шаћир Битићи.
"Према изјави грађанина, прије неколико дана медвједи су оштетили и једно гробље у истом селу. Он је изразио забринутост да присуство медвједа може представљати опасност и за стоку и за људе“, рекао је Битићи.
Полиција је позвала грађане да буду опрезни, нарочито приликом кретања по шумским подручјима или у близини насеља гдје се могу појавити дивље животиње.
Занимљивости
Такмичење дебелих медвједа: Побједник има 550 кила и сломљену вилицу
Битићи је навео да Косовска полиција прати ситуацију и у сарадњи са надлежним институцијама ради на очувању безбиједности грађана.
Србија
3 ч0
Регион
3 ч0
Сцена
3 ч0
Остали спортови
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
17 ч0
Најновије
Најчитаније
12
03
11
59
11
56
11
55
11
48
Тренутно на програму