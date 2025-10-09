Logo

Три медвједа ушла на сеоско имање и оштетили 35 кошница пчела

09.10.2025

09:12

Три медвједа ушла на сеоско имање и оштетили 35 кошница пчела
Фото: Pexels

Медвједи су у једном селу на КиМ оштетили кошнице са пчелама, а вршљали су и по локалном гробљу.

Три медвједа су, како се сумња, ушла на имање у селу Блаце у општини Сува Река, на којем су оштетили 35 кошница пчела, док су прије неколико дана оштетили и гробље у истом селу.

Случај је за Репортери потврдио портпарол Полиције за регион Призрена, Шаћир Битићи.

"Према изјави грађанина, прије неколико дана медвједи су оштетили и једно гробље у истом селу. Он је изразио забринутост да присуство медвједа може представљати опасност и за стоку и за људе“, рекао је Битићи.

Полиција је позвала грађане да буду опрезни, нарочито приликом кретања по шумским подручјима или у близини насеља гдје се могу појавити дивље животиње.

Битићи је навео да Косовска полиција прати ситуацију и у сарадњи са надлежним институцијама ради на очувању безбиједности грађана.

(Косово онлине)

