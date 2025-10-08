Logo

Ова два хороскопска знака ће ускоро пливати у парама

Извор:

Крстарица

08.10.2025

21:16

Коментари:

0
Ова два хороскопска знака ће ускоро пливати у парама
Фото: Unsplash

Према хороскопу, два знака која ће ускоро доживјети невиђено богатство и живот из снова су Бик и Лав. Звезде им доносе невјероватне прилике за финансијски успјех, признања и остварење дугогодишњих жеља, а сваки њихов потез могао би се претворити у злато. Планетарни утицаји стварају савршене услове за материјални бољитак и прилив новца о каквом су до сада могли само да сањају.

Да ли сте се икада запитали зашто неким људима новац просто „пада с неба“? Понекад је потребно само мало космичке помоћи да се труд коначно исплати. Чини се да је управо сада дошло вријеме да звезде награде оне најупорније.

Гума

Ауто-мото

Препорука стручњака: На коју осовину стављати нови пар гума

За Бикове и Лавове, ово није само пролазна срећа, већ период дубоких промена које доносе стабилност и испуњење на свим пољима. Звучи предобро да би било истинито? Можда, али енергије универзума ретко гријеше.

Бик

Бикови су познати по својој упорности, стрпљењу и марљивом раду. Често чекају да се плодови њиховог труда појаве, а сада је вријеме чекања коначно прошло! Универзум им доноси талас финансијске среће који може доћи у облику повишице, успјешне инвестиције или чак неочекиваног насљедства. Стабилност и обиље постају дио њихове свакодневице, омогућавајући им да реализују дугогодишње планове. Савјет астролога је да паметно искористе ову прилику како би дугорочно осигурали свој просперитет и мир.

Лав

Лавови су рођени лидери, а њихова харизма и самопоуздање сада ће доћи до пуног изражаја. Очекује их период у којем ће привлачити успјех и признања попут магнета. Свака креативна идеја могла би се претворити у конкретну зараду, а неочекивани добици и нове пословне понуде донеће им луксуз и живот из снова. Интуиција ће им бити снажан савезник, а звијезде им поручују да храбро вјерују у своје циљеве, јер их управо сада срећа прати у сваком потезу, пише Крстарица.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Препорука стручњака: На коју осовину стављати нови пар гума

Ауто-мото

Препорука стручњака: На коју осовину стављати нови пар гума

1 ч

0
Ухапшена жена љекара и политичара који је рањен у сачекуши: Сумња се на њу

Регион

Ухапшена жена љекара и политичара који је рањен у сачекуши: Сумња се на њу

2 ч

0
Бивши УФЦ борац убијен у шетњи

Остали спортови

Бивши УФЦ борац убијен у шетњи

2 ч

0
Њемачка поништила закон: Ништа од убрзаног држављанства

Свијет

Њемачка поништила закон: Ништа од убрзаног држављанства

2 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Три знака скидају огроман терет са леђа, почиње путовање оптимизма и среће

5 ч

0
Мачка маскота из радње нестала због божићних артикала

Занимљивости

Мачка маскота из радње нестала због божићних артикала

6 ч

0
Бака прогутала 8 живих жаба, па завршила у болници

Занимљивости

Бака прогутала 8 живих жаба, па завршила у болници

7 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Најуспјешнији људи рођени су у три хороскопска знака

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Пензионер илегално доводио његоватељице из БиХ у Њемачку

22

54

Трамп: Градоначелник је неспособан, а гувернер у заблуди

22

49

Чистачица из Србије ножем напала бившег колегу, избола његову жену

22

46

Наставља се обустава рада владе: Сенат САД поново одбацио закон

22

46

Лоше вијести за Партизан: Вукотић ван терена због пореде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner