Препорука стручњака: На коју осовину стављати нови пар гума

08.10.2025
21:08
Коментари:0
Стручњаци за гуме тврде да милиони власника возила и возача праве велику погрешку када не мијењају све, већ само истрошене предње гуме.
Како они наводе, никада се нови пар гума не би требао ставити на предњу осовину. Умјесто тога, требало би их монтирати на задњу осовину, а гуме које су биле назад пребацити на предње точкове.
Можда већ знате ово правило, али технички менаџер Michelina у Великој Британији, Брајан Портиус, недавно је сугерисао тамошњем "Auto Expressu" да половина британских возача није имала појма да је то потребно учинити када се мијења само један пар гума.
Такође је нагласио да ни многе трговине гума и вулканизери нису свјесни овог правила.
Можда се питате зашто ставити боље и новије гуме страга када је предњи дио тај који треба обавити сва скретања и нагла кочења? Све то има везе са стабилношћу. Постављањем бољих гума на задњу осовину минимизира се било какво клизање и могућност да се ауто изврти при управљању. То би могло бити изузетно опасно на мокром путу.
"Кад је возило стабилно, тада можете почети размишљати о кочењу и приањању. А оно што заправо видите јест да постоји довољно снаге кочења и вуче упркос дјелимично истрошеним гумама сприједа", рекао је Портеоус новинару Auto Expressa, преноси Јутарњи лист.
Најважније је да ће возач с новим гумама позади лакше разумјети и контролисати свако проклизавање предњег краја.
Мјешавина меких нових предњих и старих тврдих задњих гума често завршава неконтролисаним заношењем при великим брзинама, док је у супротном могућност за тако нешто много мања и возач може много лакше спријечити ту појаву.
Michelinov стручњак такође каже да се правило "нових гума на задњој осовини" примјењује без обзира на конфигурацију погонског склопа вашег аутомобила, дакле и на возилима која имају задњи или погон на све точкове.
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Најновије
Најчитаније
22
57
22
54
22
49
22
46
22
46
Тренутно на програму