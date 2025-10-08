Logo

Бака прогутала 8 живих жаба, па завршила у болници

Бака прогутала 8 живих жаба, па завршила у болници
Фото: Unsplash

Кинескиња стара 82 године, хоспитализована је пошто је прогутала осам живих жаба - у покушају да ублажи болове у леђима.

Старица, позната само по презимену Џанг, изјавила је да се водила народним вјеровањем према којем конзумација живих жаба може помоћи у лијечењу болова изазваних хернијом диска.

Није могла да хода од болова

Како се наводи, у септембру је замолила чланове породице да јој помогну у хватању жаба, не откривши им притом свој стварни план.

Horoskop

Занимљивости

Најуспјешнији људи рођени су у три хороскопска знака

Жабе, које су све биле мање од људског длана, појела је у два наврата, три првог дана, а преосталих пет сљедећег.

Недуго затим почела је да осећа болове у стомаку и хитно је пребачена у болницу у Хангџоуу, у источној Кини, гдје је лекарима признала шта је урадила.

"Моја мајка је појела осам живих жаба. Сада је бол толико јак да не може да хода", казала је кћерка.

Љекари су обавили низ тестова и потврдили да пацијенткиња има паразитску инфекцију.

"Гутање живих жаба оштетило је дигестивни систем и довело до појаве паразита у организму, укључујући и ларву пантљичаре", рекао је један од љекара.

Џанг је успешно излијечена и отпуштена из болнице након двије недјеље.

sumaher

Остали спортови

Шумахер тешко болестан: Нови детаљи о његовом здравственом стању

Конзумирање водоземаца у медицинске сврхе није неуобичајено у кинеској традиционалној медицини, гдје се користе дијелови животиња попут жаба, жучи змије или даждевњака за лијечење различитих болести.

(Телеграф.рс)

