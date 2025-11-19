Скупштина града Приједора: Усвојен нацрт одлуке о усвајању буџета за 2026 годину

Извор:
АТВ
19.11.2025
19:55
Коментари:0
Одборници Скупштине града Приједора усвојили су нацрт одлуке 2 ребаланса буџета за 2025. и нацрт одлуке буџета града за 2026 годину.
Предложеним Нацртом ребаланса буџета, Град Приједор је извршио усклађивање буџетских средстава и издатака за износ од 97,6 милиона марака. Иако је ребаланс усвојен једногласно, примједбе нису изостале.
„Генерално на Ребаланс ја сам имао примједбе у смислу да наши приходи који се односе на уређење градског грађевинског земљишта, који се односе на кориштење односно ренту градског грађевинског земљишта који се односе на паркинг, у односу на градове у окружењу, веће градове у окружењу дао сам примјер Добоја и Бијељине су значајно мањи и мислим да ту има простора да се поправи и да ти наши изворни приходи, јер наши су то изворни приходи буду значајно већи“, рекао је одборник Поткозарског народног покрета Ранко Смиљанић.
Нацрт буџета за 2026. годину износи 102 милиона КМ, што је знатно више у односу на први Ребаланс од 5,8 милиона марака.
„Нацрт буџета за 2026 годину рађен је на основу документа оквирног буџета који се доноси на нивоу Републике Српске и процјене Министарства финансија на повећање индиректних пореза у износу од 5 милиона, дакле то је значајна ова разлика у односу на први Ребаланс“, истакла је, в.д. начелника Одјељења за финансије Маја Кунић.
Највећи дио средстава из Ребаланса биће усмјерен према Топлани којој ће бити додијељено додатних 500 хиљада марака, чиме ће укупна исплата том предузећу до краја године износити четири милиона марака.
„Поред тога, имамо повећање за пољопривреду за подршку у финансирању пољопривредној производњи, имамо у привреди конкретно када говоримо о субвенцијама за запошљавање и подстицајима за запошљавање и самозапошљавање. Имамо подршку спортски клубовима и Центру за Социјални рад“, рекао је градоначелник Приједора Слободан Јавор.
На дневном реду данас није било избора новог потпредсједника Скупштине града који се бира из реда одборника, а припада СНСД-у јер, није окончан процес унутарстраначких избора, те ће исти бити изабран након што се заврши конституисање свих органа Градског одбора СНСД-а.
Градови и општине
49 мин1
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
3 ч1
Градови и општине
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
39
20
20
20
04
20
00
19
55
Тренутно на програму