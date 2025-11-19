Остојић: Исплатом ПДВ-а Бијељини пао је једини изговор - град до петка да измири сва дуговања

19.11.2025
16:52
Коментари:0
Шеф Клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Бијељина, Александар Остојић, поручио је да након што је град Бијељина примио средства од ПДВ-а, више не постоји ниједан изговор за кашњења и неиспуњене обавезе према градским установама, радницима и пољопривредницима.
"С обзиром на то да је коначно пао једини аргумент којим се мјесецима манипулисало јавности, очекујемо да се до петка исплате сва заостала дуговања", истакао је Остојић.
Он је навео да се то односи на:
- дуговања радницима Вртића "Чика Јова Змај",
- неисплаћене обавезе према запосленима у Центру за социјални рад,
- дугове Аграрном фонду и Туристичкој организацији,
- све обавезе према осталим установама које се финансирају из градског буџета,
- средства за спорт у износу од 1.800.000 КМ,
- субвенције за боравак дјеце у приватним вртићима,
- подстицаје пољопривредним произвођачима,
- као и измирење дугова према добављачима свих јавних установа.
"Новца сада има. Одлука Уставног суда је испоштована, средства су уплаћена, и сваки даљи изговор престаје да постоји. Вријеме је да градоначелник преузме одговорност и коначно почне да извршава оно што је његова законска обавеза", поручио је Остојић.
