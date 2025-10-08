Logo

Кошарац поручио бошњачким политичарима да се "окану ћорава посла": Додик је предсједник Српске

Извор:

СРНА

08.10.2025

15:26

Коментари:

0
Кошарац поручио бошњачким политичарима да се "окану ћорава посла": Додик је предсједник Српске
Фото: Срна

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да нема те бошњачке политике нити крњег Уставног суда БиХ који могу дисквалификовати Милорада Додика као лидера српског народа, те поручио свима који покушавају да дисквалификују предсједника Српске и лидера СНСД-а да се "окану ћорава посла".

"Наравно да има систем руковођења. Он је легитиман предсједник Републике Српске. Сарајево све више и више у посљедње вријеме покушава да наметне наратив да Милорад Додик не треба да буде ни предсједник СНСД-а", навео је Кошарац у објави на друштвеној мрежи "Инстаграм".

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Кошарац истиче да су они дубоко свјесни снаге СНСД-а као најорганизованије и најмоћније политичке партије у БиХ, те да покушавају на сваки могући начин да дискредитују предсједника Додика и да евентуално добију неке ситне политичке поене код Бошњака у Федерацији БиХ.

"Додик је и предсједник СНСД-а и предсједник Републике Српске. Да ли то неког у Сарајеву тангира, нервира то је више-мање њихов проблем. Ми не одустајемо од политичке моћи и снаге предсједника Милорада Додика", подвукао је Кошарац.

Срушила се зграда

Свијет

Хорор сцена: Балкон пао са зграде поред жене, за длаку избјегла смрт

Замјеник предсједавајуће Савјета министара позвао је све оне који путем крњег Уставног суда БиХ покушавају да дисквалификују Додика да се "окану ћорава посла".

"Мислим да им је то ћорав посао. Ми смо око предсједника Додика сви окупљени, прије свега на темељу његових политика, односа и ставова. Сигурно нема тог крњег Уставног суда БиХ који може дисквалификовати Милорада Додика као лидера српског народа", истакао је Кошарац.

Кошарац каже да позив крњем Уставном суду БиХ говори управо о томе да се афирмише у правилу сваки пут да неко заједно са странцима доноси одлуке које су против Републике Српске, те наглашава да се Додик пита у Српској и у БиХ.

Подијели:

Тагови:

Сташа Кошарац

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хорор сцена: Балкон пао са зграде поред жене, за длаку избјегла смрт

Свијет

Хорор сцена: Балкон пао са зграде поред жене, за длаку избјегла смрт

1 ч

0
Будимир: Изградња објекта полицијске управе Источно Сарајево у завршној фази

Република Српска

Будимир: Изградња објекта полицијске управе Источно Сарајево у завршној фази

1 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Какво нас вријеме сутра очекује?

1 ч

0
Шумахер тешко болестан: Нови детаљи о његовом здравственом стању

Остали спортови

Шумахер тешко болестан: Нови детаљи о његовом здравственом стању

1 ч

0

Више из рубрике

Будимир: Изградња објекта полицијске управе Источно Сарајево у завршној фази

Република Српска

Будимир: Изградња објекта полицијске управе Источно Сарајево у завршној фази

1 ч

0
Минић незадовољан стањем у Електропривреди Српске

Република Српска

Минић незадовољан стањем у Електропривреди Српске

4 ч

2
Минић: Додиково обезбјеђење у складу са законом

Република Српска

Минић: Додиково обезбјеђење у складу са законом

4 ч

2
Додик: Када слушате народ никада нећете погријешити!

Република Српска

Додик: Када слушате народ никада нећете погријешити!

7 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

18

Сутра и прекосутра дератизација обала ријека, паркова и зелених површина

16

13

Душан из Трна треба помоћ добрих људи у животној борби

16

07

Предложен закон о забрани бурке и никаба

16

05

Мачка маскота из радње нестала због божићних артикала

15

55

Ухапшени Турци, актери отмице у Будви

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner