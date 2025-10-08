Кошарац поручио бошњачким политичарима да се "окану ћорава посла": Додик је предсједник Српске

Извор:
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да нема те бошњачке политике нити крњег Уставног суда БиХ који могу дисквалификовати Милорада Додика као лидера српског народа, те поручио свима који покушавају да дисквалификују предсједника Српске и лидера СНСД-а да се "окану ћорава посла".
"Наравно да има систем руковођења. Он је легитиман предсједник Републике Српске. Сарајево све више и више у посљедње вријеме покушава да наметне наратив да Милорад Додик не треба да буде ни предсједник СНСД-а", навео је Кошарац у објави на друштвеној мрежи "Инстаграм".
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Кошарац истиче да су они дубоко свјесни снаге СНСД-а као најорганизованије и најмоћније политичке партије у БиХ, те да покушавају на сваки могући начин да дискредитују предсједника Додика и да евентуално добију неке ситне политичке поене код Бошњака у Федерацији БиХ.
"Додик је и предсједник СНСД-а и предсједник Републике Српске. Да ли то неког у Сарајеву тангира, нервира то је више-мање њихов проблем. Ми не одустајемо од политичке моћи и снаге предсједника Милорада Додика", подвукао је Кошарац.
Замјеник предсједавајуће Савјета министара позвао је све оне који путем крњег Уставног суда БиХ покушавају да дисквалификују Додика да се "окану ћорава посла".
"Мислим да им је то ћорав посао. Ми смо око предсједника Додика сви окупљени, прије свега на темељу његових политика, односа и ставова. Сигурно нема тог крњег Уставног суда БиХ који може дисквалификовати Милорада Додика као лидера српског народа", истакао је Кошарац.
Кошарац каже да позив крњем Уставном суду БиХ говори управо о томе да се афирмише у правилу сваки пут да неко заједно са странцима доноси одлуке које су против Републике Српске, те наглашава да се Додик пита у Српској и у БиХ.
