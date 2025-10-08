Logo

Додик: Када слушате народ никада нећете погријешити!

РТРС

08.10.2025

09:04

Фото: АТВ

Суштина политике није знати само причати, то је манифестација. Суштина је знати слушати. Увијек сам слушао људе, и оне који су за мене и оне који нису, свјестан да је то један народ који има иста надања, очекивања и страхове, рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.

- А, народ је од мене очекивао да удар на Републику Српску примим на своја плећа, да сачувам њене институције и сачувам сигурност, безбједност, стабилност. Да не дозволим ни најмањи инцидент, да не дозволим хаос и дестабилизацију - истакао је Додик на Иксу.

Нагласио је да народ тражи да на неправду која је учињена Српској одговоримо институционално, да покажемо одговорност и мудрост.

- Народ је очекивао да тај одговор буде јединствен. Други су одбили јединство и пружену руку. Сада народ од нас тражи да сачувамо оно што нам је он дао. А, када слушате народ, никада нећете погријешити - навео је Додик.

Таг:

Милорад Додик

