Кошарац: Начелник Хан Пијеска препознао национално одговорне политике Милорада Додика и СНСД-а

Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац рекао је да му је драго да је начелник Хан Пијеска Слободан Ђурић препознао национално одговорне политике предсједника Републике Српске Милорада Додика и СНСД-а које окупљају све оне који воле Републику Српску и стоје на бранику наше отаџбине.
"Важно је да у тој мисији будемо јединствени и саборни заједно са грађанима Српске!", поручио је Кошарац.
Он је објавио на "Иксу" да су званичници ове странке данас пожељели добродошлицу начелнику Хан Пијеска у породицу СНСД-а.
