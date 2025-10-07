Logo

Кошарац: Начелник Хан Пијеска препознао национално одговорне политике Милорада Додика и СНСД-а

07.10.2025

17:55

Коментари:

0
Кошарац: Начелник Хан Пијеска препознао национално одговорне политике Милорада Додика и СНСД-а
Фото: Уступљена фотографија

Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац рекао је да му је драго да је начелник Хан Пијеска Слободан Ђурић препознао национално одговорне политике предсједника Републике Српске Милорада Додика и СНСД-а које окупљају све оне који воле Републику Српску и стоје на бранику наше отаџбине.

"Важно је да у тој мисији будемо јединствени и саборни заједно са грађанима Српске!", поручио је Кошарац.

Depresija

Здравље

Студија показала да жене имају већи генетски ризик од депресије

Он је објавио на "Иксу" да су званичници ове странке данас пожељели добродошлицу начелнику Хан Пијеска у породицу СНСД-а.

Подијели:

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Механичар му савјетом сачувао огромне паре: Говорим на своју штету

Ауто-мото

Механичар му савјетом сачувао огромне паре: Говорим на своју штету

35 мин

0
Новак Ђоковић на турниру у Шангају

Тенис

Новак Ђоковић у четвртфиналу Шангаја

42 мин

0
Минић: Растужила ме вијест о одласку великог човјека и умјетника

Република Српска

Минић: Растужила ме вијест о одласку великог човјека и умјетника

46 мин

0
Ако примјетите ово на пилећем месу, ни случајно га не употребљавајте: Може бити веома опасно

Здравље

Ако примјетите ово на пилећем месу, ни случајно га не употребљавајте: Може бити веома опасно

54 мин

0

Више из рубрике

Минић: Растужила ме вијест о одласку великог човјека и умјетника

Република Српска

Минић: Растужила ме вијест о одласку великог човјека и умјетника

46 мин

0
Будимир: Нулта толеранција на насиље према полицији

Република Српска

Будимир: Нулта толеранција на насиље према полицији

1 ч

0
Додик: Отишао је добар човјек који је пјесмом спајао људе

Република Српска

Додик: Отишао је добар човјек који је пјесмом спајао људе

2 ч

0
Додик: Драго ми је што начелник Ђурић дио СНСД-а

Република Српска

Додик: Драго ми је што начелник Ђурић дио СНСД-а

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

28

Инфлуенсер боцкао пролазнике инјекцијом - није се добро провео

18

21

Два малоњетника оптужена за силовање учитељице

18

17

У Лепосавићу приведен Србин, његов стан додијељен Албанцу

18

10

Колико вриједну имовину је имао Халид Бешлић?

18

07

Лондон ускоро град без дјеце?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner