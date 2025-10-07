Logo

Додик: Драго ми је што начелник Ђурић дио СНСД-а

Извор:

СРНА

07.10.2025

15:58

Фото: РТРС

Предсједник СНСД-а Милорад Додик захвалио је начелнику општине Хан Пијесак Слободану Ђурићу на одлуци да буде дио СНСД-а.

"Драго ми је што ћемо бити дио једне политичке структуре као што је СНСД. Ђурић ће бити на челу привременог Општинског одбора наше странке и ту одлуку ћу потписати одмах по повратку у Бањалуку", рекао је Додик новинарима у Хан Пијеску.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Америка и Русија да направе комисију за Балкан

Додик је подсјетио да су институције Републике Српске и раније биле присутне у појединим пројектима у Хан Пијеску и додао да је сада нова динамика према којој треба да почну да раде.

"Захваљујем начелнику на одлуци да буде дио СНСД-а, коју је донио сам, и дугујем му захвалност на досадашњем раду и труду који је уложио од почетка свог мандата", рекао је Додик.

Милорад Додик

СНСД

